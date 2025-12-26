警政 教育聯手 共同守護校園安全

%E4%B8%89 26

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市警察局少年警察隊與基隆市教育處及學生校外生活輔導會為強化學生校園生活安全，於114年12月26日辦理「114年第4次教育單位與警察機關校園安全聯繫會議」，針對校園安全及學生上、下學期間之安全等議題充分討論。鑒於近來臺北捷運發生無差別攻擊事件，震驚社會也讓學生擔心自身安全，局長林信雄特別重視學生校園安全，特地主持本次會議參與討論，並展現基隆市警察局捍衛學生校園安全之決心。

基隆市警察局少年警察隊表示，為保護學生安全，除了在各級學校辦理校慶、運動會、園遊會、畢業典禮或會考等重點活動，持續強化校園外巡邏安全維護勤務，並透過校園宣導，教導學生對於身邊陌生人士應提高警覺，提醒學生上、下學時可與同儕結伴同行；另民眾於校園外發現有可疑人士出沒，請立即向學校、警方反映，俾利即時處理，共同守護基隆市學生之平安。