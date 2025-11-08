警救援遇「山道猴」擋車道 鳴笛趕救受困童

年邁阿公阿嬤帶著2歲孫子在宜蘭礁溪五峰旗風景區散步時，發生了驚險的意外事件。他們準備返回台北時，孫子不慎被反鎖在車內，嚇得嚎啕大哭。阿公心急如焚，立即報警求助。警方趕往現場途中，竟遇到山道猴霸占道路，必須鳴笛驅趕。最終，在警消人員細心破窗救援下，孩童安全獲救，一家人終於鬆了一口氣。

警方急著救受困車上的兩歲童，沒想到路上被山道猴，擋住去路。（圖／TVBS）

這起事件發生在7號晚間5點多，阿公阿嬤帶著2歲的孫子到宜蘭礁溪五峰旗風景區散步。當他們準備返回台北時，阿公先將小孩抱上車子後座，車鑰匙也放在車上，關上車門後，車子突然自動上鎖。面對這突發狀況，無助的阿公只好報警求助。

警方接獲報案後立即趕往現場，但在山路上卻遇到一群山道猴霸占道路，牠們看起來很愜意地佔據著道路。由於情況緊急，警方不得不鳴笛驅趕猴群，以便盡快抵達現場救援被困在車內的孩童。

抵達現場後，消防人員拿著破窗器材開始救援行動。他們小心翼翼地敲打車窗，先打破一個小洞，再慢慢向外擴大，確保開口足夠讓成人的手伸進車內。消防員戴上手套，試圖從內部打開車門。在這過程中，車主擔心地詢問是否可以不要完全拉開車窗，因為還要開車回台北，擔心風太大。

車內的2歲孩童因受到驚嚇而大哭不止。消防員安撫道：「你先安撫小孩子。」阿公也在一旁不斷安慰孫子：「好，你不要哭囉，來救你了。不要哭不要哭，警察伯伯來了。」阿公臉上滿是擔憂，怎麼也沒想到小孩會被反鎖車上。

最終，在警消的努力下，孩童成功獲救。當孫子安全出來後，緊緊抱著阿公，阿公感激地說：「弟弟安全就好，安全就好。謝謝，謝謝，嚇死我了。」雖然車窗玻璃破了一個大洞，但對阿公來說，只要孫子平安無事，一切都不是問題。這次驚險的經歷，也提醒大家在照顧幼童時要特別注意安全細節。

