警救援遇「山道猴」擋車道 鳴笛趕救受困童
年邁阿公阿嬤帶著2歲孫子在宜蘭礁溪五峰旗風景區散步時，發生了驚險的意外事件。他們準備返回台北時，孫子不慎被反鎖在車內，嚇得嚎啕大哭。阿公心急如焚，立即報警求助。警方趕往現場途中，竟遇到山道猴霸占道路，必須鳴笛驅趕。最終，在警消人員細心破窗救援下，孩童安全獲救，一家人終於鬆了一口氣。
這起事件發生在7號晚間5點多，阿公阿嬤帶著2歲的孫子到宜蘭礁溪五峰旗風景區散步。當他們準備返回台北時，阿公先將小孩抱上車子後座，車鑰匙也放在車上，關上車門後，車子突然自動上鎖。面對這突發狀況，無助的阿公只好報警求助。
警方接獲報案後立即趕往現場，但在山路上卻遇到一群山道猴霸占道路，牠們看起來很愜意地佔據著道路。由於情況緊急，警方不得不鳴笛驅趕猴群，以便盡快抵達現場救援被困在車內的孩童。
抵達現場後，消防人員拿著破窗器材開始救援行動。他們小心翼翼地敲打車窗，先打破一個小洞，再慢慢向外擴大，確保開口足夠讓成人的手伸進車內。消防員戴上手套，試圖從內部打開車門。在這過程中，車主擔心地詢問是否可以不要完全拉開車窗，因為還要開車回台北，擔心風太大。
車內的2歲孩童因受到驚嚇而大哭不止。消防員安撫道：「你先安撫小孩子。」阿公也在一旁不斷安慰孫子：「好，你不要哭囉，來救你了。不要哭不要哭，警察伯伯來了。」阿公臉上滿是擔憂，怎麼也沒想到小孩會被反鎖車上。
最終，在警消的努力下，孩童成功獲救。當孫子安全出來後，緊緊抱著阿公，阿公感激地說：「弟弟安全就好，安全就好。謝謝，謝謝，嚇死我了。」雖然車窗玻璃破了一個大洞，但對阿公來說，只要孫子平安無事，一切都不是問題。這次驚險的經歷，也提醒大家在照顧幼童時要特別注意安全細節。
更多 TVBS 報導
28歲男溯溪卡車查看「瞬間消失」 遭水流吞噬活埋喪命
1歲娃反鎖豪車32度高溫曬 警出棍破窗救
獨／閃神不看路? 騎士自撞龍米路電信箱 哀嚎倒地
自撞電桿2歲女童頭頸重創亡！加拿大夫妻走斑馬線遭撞斷腿
其他人也在看
綠議員拿新竹球場酸高虹安 黃揚明狠打臉：還不是林智堅蓋的
新竹市立棒球場重啟時程一再延後，目前確定趕不上明年職棒球季開幕，據傳職棒球隊味全龍擬與新竹市府解約，將不再以新竹球場做雙主場經營。民進黨新竹市議員楊玲宜嗆，這是新竹市長高虹安3年來惡搞棒球場的自食惡果。對此，媒體人黃揚明打臉楊玲宜，「如果不是林智堅蓋出一座會讓球員受傷的球場，味全龍現在主場還在新竹呢」。中天新聞網 ・ 1 小時前
「台灣有事恐成日存亡危機」 高市強硬：能行使集體自衛權
「台灣有事恐成日存亡危機」 高市強硬：能行使集體自衛權EBC東森新聞 ・ 3 小時前
竹市棒球場無望明年職棒 味全龍「擬解約」止血...市府回應了
新竹市立棒球場的重啟時程一變再變，確定已來不及排入明年（2026年）的中華職棒賽事賽程。高虹安市府上任以來多次對外承諾「2025年重啟棒球場」的支票確定跳票，更傳出職棒球團味全龍來公司不堪長期營運虧損，正在研擬與市府解約，不再以新竹球場作為其雙主場之一。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
賴清德喊組「觀光國家隊」 葉元之曝國旅慘況嘆：他終於醒了
賴清德總統7日出席ITF台北國際旅展開幕式，表示要發展國旅三大優勢，還要組「觀光國家隊」。對此，國民黨立委葉元之表示，賴清德終於醒了，不知道他過去一年半到底在忙什麼？他並指出，國旅的問題在「價格」。中天新聞網 ・ 44 分鐘前
全球驚豔！大陸新款人形機器人 「貓步」走路如真人
大陸機器人再有突破，小鵬汽車在2025年11月5日小鵬第七屆科技日上，展示了全新一代人形機器人IRON，這款機器人以高度...聯合新聞網 ・ 1 小時前
余玲雅《憶祖父》精神之歌：愛在代代相傳的胸膛＃余登發＃詞曲創作陳俊廷＃MR.CCT新聞音樂網
「愛在代代相傳的胸膛，玲雅的眼神 向祖父遠望」。這是一首以前省諮議長、余登發長孫女余玲雅「憶祖父」...銳傳媒 ・ 18 小時前
花東雙軌計畫山里高架橋工程 提升火車車速、增加路線容量
記者傅希堯／台北報導 東部鐵路日前發生落石砸車事件，鐵道局八日指出，為避免類案再度發…中華日報 ・ 1 小時前
佛堂當提款機！神鬼女出納「靠109張支票」2年吞4545萬 花到只剩79萬
把佛堂當提款機！高雄市一名王姓女子，在正德佛堂擔任出納人員，短短2年，竟然透過填寫空白支票並盜用印章方式，侵佔高達4545萬元公款。創辦人發現帳目不符，全案曝光，王女已經將錢花到只剩79萬元，案經高雄地院審理後，依偽造有價證券罪，判處8年徒刑，並追徵4千多萬元犯罪所得。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
控吃IKEA牛排上吐下瀉 情侶吐8次＋拉6次
台中一對情侶指控在IKEA用餐後嚴重腸胃不適，懷疑與所食用的爐烤牛排有關。該盤牛排呈現紅通通色澤，民眾對其熟度看法不一。IKEA已發表聲明回應，表示餐點皆依循嚴格衛生標準製作，目前未接獲其他顧客類似反映。台中市衛生局食安處已錄案，將前往店家查核製作流程，若查有不符合食品良好衛生規範準則項目，將限期要求業者改善，否則可處以6萬元以上、2億元以下罰款！TVBS新聞網 ・ 1 小時前
日本爆熊害已13死！他好奇「台灣為何沒有」引熱議：我們的熊比較乖巧？
日本熊害持續升溫，至今已有13人被熊攻擊喪命、百人受傷，讓當地民眾人人自危。就有台灣網友好奇，台灣也擁有原生黑熊卻鮮少傳出熊害「是台灣的熊比較乖巧可愛嗎？」一篇貼文引起熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
【第二十一屆林榮三文學獎】新詩獎佳作許勝雄：重現移工視角的日常
首次寫詩投稿的許勝雄，以〈足底圖鑑〉即獲得本屆新詩獎佳作，頻頻獲獎的他表示，過去多半投稿報導文學，是以重視創作內容的真實性，此詩以移工視角出發，描寫足底按摩的日常場景。醫學圖鑑以外的身體，既是生命的地圖，每一處疼痛都對應記憶與遷移的軌跡，亦是人如何以疼痛記住自己、記住世界的生命誌。許勝雄說明，他的詩自由時報 ・ 1 小時前
蕭美琴登IPAC舞台演講 陳昭姿稱白委有幫忙：抹紅攻擊「不攻自破」
即時中心／廖予瑄報導副總統蕭美琴在外交部長林佳龍陪同下，昨（7）日於歐洲議會登場的對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）年會中以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World，暫譯）為題發表專題演說，備受全球矚目。對此，民眾黨立委陳昭姿今（8）日也在臉書上發文指出，「這確實是一個台灣外交上的突破」，並強調，我國得以在去（2024）年加入IPAC是因為有民眾黨立委的參與，「無論是我個人或民眾黨都非常樂見台灣站上國際政治舞台。」民視 ・ 1 小時前
高雄情侶酒後爭吵女友跌落大排 男友急跳水擁緊緊
據了解，邱女當時已有喝酒，呈現酒醉狀態，疑似因此與未喝酒的男方起爭執，邱女情緒不穩，於八德東路橋大傷喧嘩，引起附近住戶注意，沒想到邱女疑似腳步不穩，從邊坡滑落大排中，且爬不起身，男方見狀也趕緊跳入拯救女友。附近住戶見狀，趕緊通報警消到場救援，由消防隊派員...CTWANT ・ 1 小時前
直擊「天津大麻花」製作 手勁一掐見真章
天津大麻花是天津三絕之一的百年老字號美食，如今成功融合傳統手藝與現代科技！製作過程精細複雜，從原材料處理到包裝出廠需經20多道工序，最關鍵的搓製工藝仍須仰賴老師傅的手工技藝。業者為因應健康飲食風潮帶來的挑戰，不斷研發新產品如「高纖麻花」，並積極拓展線上通路，在守住百年好滋味的同時，也與時俱進創新升級，吸引眾多遊客慕名而來一嚐這酥脆香甜的美味！TVBS新聞網 ・ 1 小時前
補充保費逾10年未檢討 專家：考量物價 應調高門檻至10萬
健保擴大補充保費新制引發爭議，政院前天緊急喊「卡」，健保專家認為，台灣應理性思考健保的未來財務狀況，補充保費不是不能擴大...聯合新聞網 ・ 15 小時前
懶人包／颱風假不是假！放假標準、勞工權益一次看
懶人包／颱風假不是假！放假標準、勞工權益一次看EBC東森新聞 ・ 1 小時前
戴資穎時代結束！英知名球評：願妳下個人生篇章依舊幸福 一票網噴淚
台灣羽球傳奇名將「小戴」戴資穎昨（7）日在臉書震撼宣布「高掛球拍退役」，結束球員生涯。其實在去年年底膝蓋動刀後便有跡可循，因為戴資穎再沒有出戰任何國際賽事；粉絲相當不捨，同時也給戴資穎最溫暖的祝福，現在知名英國球評也發文感念，「她更值得被銘記的，是那份不論輸贏、始終如一的體育精神。戴資穎博士，退休快樂。」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
黃明志持毒涉謝侑芯命案 「延扣90小時」 律師曝最新現況
黃明志持毒涉謝侑芯命案 「延扣90小時」 律師曝最新現況EBC東森娛樂 ・ 3 小時前
粿粿婚變出軌王子！陶晶瑩見1影片怒批：吃人夠夠
娛樂中心／張予柔報導前啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐結婚3年，今年7月突被瘋傳婚變、卻遲遲未回應，直到近期男方拍片控訴，粿粿婚內出軌2人共同好友、男星王子（邱勝翊），雙方在網路上開撕。事件曝光後，王子承認「關係超出朋友界線」，而粿粿也在1日以17分鐘長片回應。4日晚間，王子又突然在社群二度發聲明公開認錯。對此，知名主持人陶晶瑩在網路節目中表達了看法。民視 ・ 1 天前
三太子盃》香港一哥黃澤林復仇失利 澳洲重砲達克沃思晉冠軍戰
2025年台灣華國三太子男網挑戰賽4強熱戰，「香港一哥」黃澤林復仇失利，3：6、4：6不敵發球凌厲的澳洲頭號種子達克沃思（James Duckworth），無緣爭奪單打冠軍。21歲、身高191公分的黃澤林近年崛起，8月底美國公開賽勇闖大滿貫男單32強，更締造香港新猷，此行他在三太子盃排第4種子連過3自由時報 ・ 1 小時前