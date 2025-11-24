警方入營揭詐騙陷阱與酒駕風險 官兵頻點頭：這真的會發生

【記者 宋祥霖／高雄 報導】 為提升官兵自我保護意識，避免落入詐騙陷阱及杜絕酒駕風險，旗山分局日前走進轄內軍營，以真實案例分享方式，帶來一場深入又震撼的安全宣導，透過一個一個在社會真實上演的故事，讓官兵深切感受到：「這些事真的可能發生在身邊!」。

旗山分局宣導團特別提醒官兵，假交友詐騙類型屬高發案件，詐騙集團假網美利用社群平台刊登交友廣告、建立感情聯繫，後續再假稱自己陷入困境需要幫助，誘騙匯款。

此外，針對交通安全，旗山分局呼籲，假日小酌放鬆心情時要謹記酒後絕不開車，千萬不要有僥倖心態，酒駕零容忍是全民共識，若遇飲酒情形應主動尋求安全的返家方式，保護自己也保護他人。 （圖：記者宋祥霖翻攝）