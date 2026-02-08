警方內埔拘提通緝犯 嫌犯持爆裂物對峙

東港警分局偵查隊跨區前往屏縣內埔鄉南華路一處民宅辦案時，遭到林姓男子手握爆裂物對峙，所幸未造成任何人員傷亡。（民眾提供）

記者鄭伯勝／屏東報導

屏縣內埔鄉八日下午發生一起警匪對峙案件，東港警分局偵查隊跨區前往內埔鄉南華路拘提一名李姓毒品通緝犯時，李嫌的林姓友人竟手持爆裂物逃至民宅頂樓水塔與警方對峙；所幸經警方及林嫌家屬的全力勸說後，林嫌於一個半小時後放下爆裂物配合警方查緝，未造成任何人員傷亡，全案由警方進一步調查釐清中。

東港警分局偵查隊長葉憲威，於八日下午帶隊跨區前往內埔警分局轄區內埔鄉南華路一處民宅執行李姓毒品通緝犯的拘提任務，在將李姓通緝犯拘提到案後，李嫌的林姓友人見警立即逃離現場至該民宅頂樓水塔，並手握爆裂物與警方對峙，警方隨即調派多名警力在現場維安，東港警分局長高志正、內埔警分局長江世宏及屏東縣刑警大隊長葉士杰獲悉後也都趕到現場坐鎮指揮。

廣告 廣告

所幸，後來經由警方和林嫌的家屬全力勸說，一個半小時後林嫌將手中爆裂物放在水塔旁，表示願意配合警方查緝，狀況才解除，未造成任何人員傷亡。

目前警方已通知軍方單位人員至現場鑑定爆裂物是否有殺傷力，警方也在該民宅內查獲二級毒品安非他命七百多公克，全案警方將進一步調查釐清。