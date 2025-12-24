警方全力搜捕「張文」們！台中、新北又抓到2名

張文犯下隨機攻擊恐怖罪行後跳樓身亡，在台北車站M7、捷運中山站商圈合計釀成民眾3死11傷，行為人神共憤，令人無奈的是目前持續出現「準模仿犯」，截至昨天（24日）中午一共抓到8個。

警方在台中市豐原區逮到羅姓嫌犯。 （圖／翻攝畫面）

據了解，羅男日前在玩網路遊戲時，寫下誇張言論：「張文是我的哥哥他還沒有完成的遺願我會幫他完成，我會在台中的麥當勞犯下殺人事件，而我要殺50人，台中秀泰影城我要殺500人，最後則是在豐原愛買殺人，殺1000人，這是我的張文哥哥跟我說的，我犯案動機在過年期間會開始犯案我會帶，汽油彈，手槍，開山刀，手榴彈等等，我跟張文是同一個組織」，被南投警方發現。

羅姓嫌犯在玩線上遊戲時發表恐怖言論。 （圖／翻攝畫面）

南投地檢署「防範恐怖攻擊應變小組」李英霆檢察官，也指揮南投縣刑大、台中市刑大科偵隊、屏東縣警局等警察機關共同成立專案小組調查，23日在台中市豐原區持拘票將羅姓嫌犯逮捕，並查扣作案用的手機等證物，全案偵訊後依照恐嚇危害公共安全罪嫌，移送南投地檢署偵辦。

羅姓嫌犯在玩線上遊戲時發表恐怖言論。 （圖／翻攝畫面）

新北市近期則是有一位劉姓男子，上網發文：「「想扮成小丑殺人」、「心情不好就想殺人」，經桃園市刑大網路巡邏發現後，報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，並核發拘票，最後成功將劉男逮捕到案，火速聲押獲准。據刑事局統計到昨天中午12點止，含羅男、劉男在內共逮到8名犯行相同的嫌犯，其中2人已羈押，目前掌握71則恐嚇言論訊息，持續清查發言者身分中。

張文隨機攻擊案後出現不少「準模仿犯」。 （圖為12月19日他犯案前離開便利商店畫面／警方提供）

