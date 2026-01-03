警方出手了！中國竟公開沈伯洋「住處」 警政署怒嗆：嚴辦在地協力者

即時中心／高睿鴻報導

為遂行統戰意志，中國不斷以騷擾、恐嚇等各種方式，持續打壓台灣對其有異議者；其中，民進黨立委沈伯洋就是中方的眼中釘，因其反共立場鮮明，竟遭中共指控「分裂國家」、不僅揚言追究刑事責任，甚至還發布海外通緝。近日更驚傳，有中國媒體竟公布沈的相片、居住及工作地衛星影像，還向民眾徵求線索；對此，警政署承諾，為確保沈依法行使職權、以及個人人身安全，已責成警察機關，全面為其強化相關安全維護作為。

沈伯洋今（3）早點出，這件事情早在1月1日就發生，中國有人發出衛星圖、宣稱標記出他的住家及工作地，但其實就是立法院，顯見為錯誤訊息。他認為，是中國很經典、想威嚇我國民眾的一種做法。沈也判斷，當時中國還在軍演，但中方似乎沒能從這件事情，討到什麼便宜；因此軍演過後，另外還想做一些可能可以「得分」的項目。

快新聞／警方出手了！中國竟公開沈伯洋住處 警政署怒嗆：嚴辦在地協力者

民進黨立委沈伯洋。（圖／民視新聞資料照）

他進一步指，大約1月1日左右，就有來自中國的「博主」發出上述的衛星圖，「但可能不知道，台灣人用Google Earth，其實可以看得比他還更清楚」。沈伯洋續指，隨後這些資訊就被散播於YouTube、《觀察者網》等渠道，甚至藉由PTT論壇的假帳號、假IP發文，進一步操作輿論。他更認為，這其實就跟之前的「關西機場事件」操作方法如出一轍，就是一個很中國式、經典地想恐嚇台灣民眾、分化社會的做法。

對於中方公然威脅我國立委、且還利用各種媒體渠道散播個資，警政署也馬上承諾，將全面加強安全維護，並強調「在地協力者一律依法嚴辦」。警政署表示，為確保其依法行使職權及人身安全，已責成相關警察機關，全面強化沈委員相關的安全維護作為；並且，依實際情勢與風險評估，採取必要警力部署與防護措施，確保人身及住居處所安全無虞。

此外，警政署也嚴正呼籲全體國人，切勿成為敵對勢力之「在地協力者」。警政署嗆明，任何人若受指使、利誘或脅迫，從事蒐集、傳遞、協助監控、或其他足以危害沈委員人身安全、住居處所及社會秩序之行為，均屬違法，警方將依法查辦、從嚴究辦，絕不寬貸。

警政署同樣呼籲社會大眾，安心生活、保持警覺、不必恐慌，警察機關會站第一線，守護人民的安全，讓民眾生活安心、安心出行；並強調，維護立法委員人身安全與民主制度穩定，有賴全體國人共同守護，警方將持續秉持依法行政、專業執法原則，確保社會安定與國人安全。

