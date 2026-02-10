警方即時比對協尋資料 迅速協助迷途長者平安返家

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市大同分局民族路派出所警員趙佑恩、李明敏，日前擔服巡邏勤務時，接獲值班派遣處理路倒案件，警方立刻到場協助。

警方到場處理後詢問老翁身分，發現該名長者與警方協尋群組通報特徵相符，惟家屬尚未完成正式報案「失蹤老人協尋案件」。經進一步確認身分無誤後，員警隨即聯繫家屬到場，電話那頭的家人接獲消息後難掩激動情緒，尤其寒流來襲入夜後氣溫降低，急忙趕赴現場。當家屬親眼見到長者平安無恙時，家屬頻頻向警方道謝，感謝員警細心與即時的判斷，讓這段焦急不安的尋人歷程，能在最短時間內畫下溫暖句點；長者隨後由家屬陪同返家休息，身體狀況並無大礙。

大同分局提醒，家中若有失智長者，除了避免讓其單獨出門外，建議配戴識別證件留下聯絡人資訊及電話或定位設備，以利在走失時能即時協助尋回，警方將持續秉持「視民如親」的精神，善用通報網絡與警政系統，守護每一位需要幫助的民眾；本例同仁主動關懷長者不僅展現警方守護市民安全的積極作為，也彰顯警察溫暖人心的一面，實為同仁表率，值得嘉許。