警方取締改裝排氣管等交通違規 守護民眾夜間交通安全

記者黃秋儒／新北報導

部分機車騎士熱衷於改裝機車排氣管，並表示改管除可自行選擇喜歡的外型、享受改裝管不同的聲浪外，據稱也可提升車速和馬力；惟改裝車輛屢屢引發住戶陳情產生噪音，有鑒於此，中和警分局於16日特別會同環保局稽查人員，共同於改裝致噪音車易出沒路段執行聯合稽查勤務。

中和警分局表示，此次特別選定及規劃在興南路二段399巷(烘爐地雙向)進行路檢稽查工作，運用分局擴大臨檢警力強化攔查取締，另針對改裝致噪音行為，由於新北市政府已公告深夜22時至翌日早上6時，禁止未經「噪音審驗」或檢驗「合格排氣管」的車輛行駛在道路上，倘違反上開規定者，將由環保局依違反噪音管制法第23條規定當場告發，處新臺幣3000元以上3萬元以下罰鍰，並可按次連續處罰。此外，中和警除於夜間針對可疑車輛加強攔停稽查，並發揮一種勤務多種功能效果外，同時一併加強執行取締酒後駕車及防制危險駕車等各類交通稽查工作，經統計114年共通報裁處合計3,633件改裝排氣管致噪音機車。

中和警分局提到，中和警方執勤員警於當(16)日執行強化攔查及執法作為，共計舉發非法改裝如變更頭燈、車身顏色、改裝HID、LED燈泡等計7件、無照駕駛3件及相關交通違規12件，依法告發將處新台幣900元至1萬2,000元罰鍰，並責令其檢驗及改正，以改善車輛噪音擾民情事，維持交通秩序與安全。