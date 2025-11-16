警方善意勸告仍酒駕上路 男子酒測超標移送法辦

地方中心／黃兆康 新竹報導午後行車要特別注意逆光影響視線！前天（14日）在新竹縣湖口鄉達生路陸橋上，有輛黑色賓士車的駕駛，因為太陽太大又逆光，沒有注意到前方路況，連環撞上7輛汽機車，也造成2人全身擦挫傷，緊急送醫治療，警方到場後對駕駛實施酒測，並沒有酒駕。午後陸橋上，一輛黑色賓士車，沒有減速的往下衝，直直撞上正在停等紅燈的汽車跟機車，衝撞過程中，甚至還輾過機車，巨大的撞擊聲響，也嚇壞其他用路人，場面相當驚悚。只見騎士痛苦倒地，根本爬不起來，車殼零件四散一地，可見撞擊力道有多麼強大。行車"逆光"釀禍! 賓士車連撞7輛汽機車2人傷（圖／民視新聞）警消獲報後，迅速趕抵現場，將傷者送醫治療。事情發生在14號下午3點多，新竹縣湖口鄉達生路陸橋上，肇事的賓士車駕駛，，疑似因為下午時段，太陽太大又逆光，才會沒有注意到前方路況，連環撞上7輛汽機車，也造成2人全身擦挫傷，所幸意識都清醒，緊急送醫治療。行車"逆光"釀禍! 賓士車連撞7輛汽機車2人傷（圖／民視新聞）竹縣交通隊新湖小隊巡佐陳博凱：「碰撞前方停等紅燈車輛共7台，造成2人有輕微受傷，駕駛人酒測值為0。」記者實際回到事發路口，可以看到車流量並不小，附近民眾也說，這個路口很複雜，常常發生車禍，明明是十字路口，卻沒有設左右轉號誌燈，駕駛人要右轉時，更要特別注意，橋下有沒有人闖紅燈，有關單位恐怕也還需要好好思考，怎麼改善路口交通，降低車禍發生機率。原文出處：賓士車疑太陽刺眼逆光釀禍 下橋連撞7輛汽機車2人受傷 更多民視新聞報導高雄清晨車禍！混凝土車疑「視線盲區」釀悲劇 婦人遭撞命危台中連環撞3騎士倒地！70歲婦耳漏意識不清 疑逆向爭道釀禍國1虎尾段前車自撞外側護欄後方2車追撞 1死5傷

