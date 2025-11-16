警方善意勸告仍酒駕上路 男子酒測超標移送法辦
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市大安分局敦化派出所員警於114年11月8日清晨巡經忠孝東路四段某巷弄內時，當場查獲一名孫姓男子酒後駕駛自小客車，並經酒精呼氣檢測濃度高達0.87mg/L。警方除當場製單舉發、依法扣留車輛及牌照外，並依公共危險罪嫌將孫男予以逮捕。
經了解，警方於當日凌晨於案址附近巡邏時，見孫男將該車輛暫停路旁，因聞到渠身上飄散濃厚酒氣，故上前勸導若有飲酒應呼叫代駕司機，不可酒後開車；惟警方巡視周遭返回後，發現孫男竟不顧勸戒仍酒後上路，遂上前攔查並進行酒測，全案詢後依刑法公共危險罪嫌將孫男移送臺灣臺北地方檢察署偵辦。
大安分局呼籲，飲酒後請利用計程車、代駕服務或大眾運輸返家，切勿心存僥倖，以免害己害人。警方將持續展開「零容忍酒駕」專案，嚴正執法，絕不寬貸。
