警方埋伏圍捕車手 同夥心虛逃逸撞車致7傷也遭逮
花蓮縣 / 綜合報導
花蓮縣發生一起嚴重車禍，一輛白色車輛高速往前開，下一秒竟直接撞上另一輛汽車，甚至還波及到一名正在走路的老婦人，這起意外總共造成7人受傷，但這輛白車會開這麼快，全是因為車上的人是詐騙集團成員。原來11日下午，警方埋伏圍捕詐團車手，負責監控的詐團成員看到同夥被抓，心虛逃逸釀禍，最終三人也都狼狽被逮。
白色轎車沒有減速，直直往前衝，看到前面有車也不閃，直接狠狠撞上，兩車猛烈衝撞，白色轎車被路邊交通號誌牌擋下，另一輛車則是轉了半圈才打橫停下來，還波及一位在路邊行走的老婦人，巨大撞擊力道，更連路邊監視器也劇烈上下搖晃，場面怵目驚心。目擊民眾說：「有(聽到)車子很快過去，就碰一下就這樣。」
車禍發生在11日下午，花蓮縣中正路二段與大同街，肇事的白色轎車安全氣囊爆開，車頭凹陷幾乎全毀，車殼零件四散現場一片狼藉，還造成7個人送醫救治，嫌犯VS.員警說：「我們要看車，(靠前面好不好，)。」上救護車前還得先上銬，車子也被警方搜索，全是因為這場車禍不單純。
時間推回5分鐘前，員警說：「你知道你在做車手嗎。」女子神色緊張，表示會全力配合警方，還說自己什麼都不知道，但警方查出她就是詐騙車手，同一時間，停在附近的肇事白車，則是悄悄移動離開現場，原來在車裡的兩人，是負責監視女車手的詐團成員，看到同伴被員警抓個正著，心虛之下開車落跑。
花蓮縣鳳林分局光復分駐所長潘冠宇說：「另警方從監控車手車輛內起獲點鈔機，手機及開山刀等證物，本案張姓女車手及兩名林姓犯嫌，將依詐欺罪嫌移請花蓮地檢署偵辦。」從詐騙騙人血汗錢，到車禍意外害5位無辜民眾受傷，害人害己，最終三人都狼狽被逮。
