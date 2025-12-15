警方實施 威力掃蕩 強力防制毒駕 守護用路人安全
【民眾網編輯方笙楠基隆報導】針對基隆市近期發生二起毒駕重大傷亡案件，市長謝國樑高度重視，特於12月15日下午召集衛生局、消防局及警察局，跨局處研商強化毒駕防制作為，會中指示持續強化攔檢盤查作為，並採購防撞設備，以維護同仁執勤安全，另針對重大毒駕案件犯嫌及毒駕累犯者，應建請檢察官聲請羈押。此外，針對重大毒駕案件犯嫌及毒駕累犯，警察局將主動建請檢察官聲請羈押；並於12月16日所召開之檢警聯席會議中，基隆市警察局亦將於會中提案「毒駕累犯建請羈押」，與檢方共同研討後續強化執法與防制作為，以展現市府嚴正執法、守護市民安全之決心。
基隆市警察局為加強防制毒駕違法行為，全面提升查緝能量，於同日晚間實施威力掃蕩，執行擴大臨檢勤務，運用優勢警力威力掃蕩，加強臨檢基隆市酒吧、KTV、小吃店、汽車旅館、電子遊戲場等易發現毒品場所及針對易肇事路段實施路檢，以強化維護基隆市治安的決心。
本次擴大臨檢專案勤務警察局長林信雄到場檢視臨檢及路檢執行情形，並特別指示：毒品會影響駕駛人的判斷力、反應能力及專注力，極易導致重大交通事故，對社會安全造成嚴重威脅。為有效防制毒駕，警方將採取多項具體作為，包括：
一、強化路檢攔查
結合例行性路檢、專案擴大臨檢勤務及夜間、假日高風險時段，加強攔查可疑車輛，提升毒駕查緝成效。
二、運用科技輔助執法
配合毒品初篩試劑及相關檢測設備，迅速辨識疑似毒駕情形，依法辦理採證及移送程序。
三、跨機關合作聯防
結合相關單位資源，建立毒品防制網絡，從源頭預防到末端執法全面防堵毒駕行為。
四、加強宣導教育
透過社群媒體、社區宣導、校園及企業宣講等方式，向民眾宣導毒駕的法律責任與危害性，提升守法意識。
本次擴大臨檢專案勤務除各分局警力外，另動員警察局刑事警察大隊等警力，採「高強度、高密度」執行閉鎖式擴大臨檢掃蕩，交替執行臨檢與路檢勤務，並規劃道路雙向同步設置路檢點，達成全面有效取締、檢肅、查緝等任務，警察局自114年1月迄今總計已主動查獲毒駕案件142件142人，成績斐然，展現警方維護治安決心與能力，期讓基隆市成為友善、安全、宜居，最有愛的城市。
