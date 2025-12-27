警方尋人高手 找回9成失蹤人口

銘傳大學犯罪防治系助理教授林書立指出，近年每年失蹤人口約2萬人，尋獲率高達9成，警方有不少尋人高手，光環雖不如「黑槍毒詐」的治安績效，但他們拯救破碎家庭，甚至破獲多起驚天大案，民國111年「台版柬埔寨」詐團凌虐人頭帳戶，就是源於查找失蹤人口。

111年11月間，新北市警淡水分局受理1名父親報案，指兒子北上求職失聯，派出所積極查找後，發現其遭詐團拘禁充當人頭帳戶，檢警循線在淡水及桃園市中壢區搗破拘禁人犯據點，救出61人，其中3人被虐死，主嫌藍道等3人今年被判無期徒刑定讞。

廣告 廣告

林書立說，當年許多人被拐騙去柬埔寨從事詐欺，政府公私協力救人大作戰，全面盤點失蹤人口檔案，讓管區逐一向報案家庭聯繫，再清查手機、帳戶與社群帳號等，確認他們是否人在柬埔寨且被控制。

他說，警界有許多知名高手，如新北市警局過去為人熟知的蔡淑女、王閔南，每年警政署也有「失蹤人口查尋工作績優員警」表揚，就是讓尋人高手繼續傳承。他們都是治安英雄，因每個失蹤人口，背後都是一個破碎家庭。

今年獲得該項績優員警表揚的台北市警萬華分局警員陳益帆就說，曾替後悔與女兒吵架的父親，找回離家出走女兒，父女相擁而泣畫面，讓他知道從事警職是對的選擇。

警政署指出，失蹤人口型態與原因複雜，除意外、迷途走失、智能障礙、精神疾病、失智症、天然災害外，還包含家庭、經濟、感情或親子衝突等問題，潛藏治安危機。以逃學逃家為例，警方每日擷取教育部學生異動資料，匯入協尋未入學及中輟生系統，通報少年隊協尋，並結合社群媒體及民間團體，提高尋獲率。