警方成功誘捕詐騙面交車手 查扣不法所得防止被害人再受損

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市大安分局瑞安街派出所近日偵破一起假交友詐騙案件，成功查獲一名詐騙集團面交車手。警方調查發現，犯罪嫌疑人陳姓女子自今年10月起，與詐騙集團成員利用交友網站佯稱儲值即可認識朋友，誘使莊姓被害人匯款及面交金錢，被害人累計損失新臺幣 952 萬後，雙方再次約定面交新臺幣50萬元。

警方掌握相關情資後，立即向被害人說明該手法為詐騙集團慣用伎倆，並與被害人合作展開誘捕行動，當日由所長帶班部署警力，待陳嫌完成面交之際，警方立即上前查緝，當場查扣作案用手機、工作證、新臺幣10萬元及警方提供之40萬元餌鈔，成功阻止被害人再度受害，全案偵詢後，警方依刑法詐欺罪及洗錢防制法相關規定，移送臺北地方檢察署偵辦。

大安分局呼籲，網路交友如涉及金錢往來務必提高警覺，切勿輕信陌生人說詞，如有疑似詐騙情形，請立即撥打165 反詐騙專線查證。