警方才認「黃明志已潛逃」！最強奶媽曬截圖爆「他逃往這國」求救

娛樂中心／巫旻璇報導

台灣網紅謝侑芯上月22日於馬來西亞突然身亡，原先外界多認為是突發意外，但案情近來出現重大逆轉。馬國警方今（4日）正式宣布，案件現已改列為「謀殺」調查，並將生前最後與謝侑芯接觸的歌手黃明志列為關鍵嫌疑人。然而，黃明志自事件爆出後便未再露面，警方晚間更發布通緝令，直言「目前仍無法與他取得聯繫，我們相信他已經潛逃」。此時，「最強奶媽」謝薇安也透露，稍早收到網友私訊爆料，指稱黃明志疑似逃往某地，引發熱議。

大馬警方才認「黃明志已潛逃」抓不到！最強奶媽曬截圖爆「他逃往這國」求救了

最強奶媽」謝薇安，今晚8時左右透露收到網友私訊爆料，指稱「黃明志已逃往泰國」。（圖／翻攝自謝薇安Threads）





吉隆坡總警長拿督法迪爾接受《陽光日報》訪問時透露，警方研判黃明志已得知最新調查方向，但遲遲未聯繫或現身，「目前仍無法與他取得聯繫，我們相信他已經潛逃。」；曾在網路上公開批評黃明志的「最強奶媽」謝薇安，今晚8時左右透露收到網友私訊爆料，指稱「黃明志已逃往泰國」。她隨後將截圖貼至Threads，呼籲「有在泰國的朋友可以給我消息嗎？直接訊息我謝謝」。





大馬警方才認「黃明志已潛逃」抓不到！最強奶媽曬截圖爆「他逃往這國」求救了

大馬警方表示，黃明志目前下落不明。（圖／翻攝臉書黃明志）





另外，黃明志的台灣經紀人在晚間也透過臉書回應，目前聯絡不上黃明志，現在很多爆料來源無從考察真假，「但我相信黃明志先生的判斷力，會自行前往警局協助調查。」黃明志經紀人表示，不希望講太多話賺流量，這件事也不是小打小鬧，他的立場是跟家屬一樣等待調查結果，釐清當事人的狀況，「我說什麼都不會對本事件，有任何幫助，我沒有看法，沒有想法。我不是網路法官！」。









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：大馬警方才認「黃明志已潛逃」抓不到！最強奶媽曬截圖爆「他逃往這國」求救了

