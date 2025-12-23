警方揭張文行兇前勘查手法 稱拍聖誕樹欲上誠品頂樓遭拒

台北市刑事警察大隊23日上午出面，說明偵辦北市隨機攻擊案進度。在犯罪工具方面，警方於案發現場、張文住所等地共搜出13把長、短刀，經查均是張文透過網路購物取得。其中3把長刀分別於去年4月、7月及今年1月，以2300元至2700元不等價格購入；其餘10把短刀則是去年4月分3次、以每把平均約600元價格購入，合計花費約1萬3500元。

市刑大也指出，張文在犯案前一日（18）晚間6時47分曾至誠品南西店，勘查5A夾層至頂樓樓梯路線，甚至曾以希望拍攝對面文創園區聖誕樹為由，詢問現場誠品客服人員能否爬上頂樓，但遭到拒絕。

至於外界關注張文金流，市刑大隊長盧俊宏表示，張文名下的中華郵政帳戶使用活躍，收入來源主要為家人，自2023年底至今年10月為止，共匯款37萬元資助。不過盧俊宏也提到，張文帳戶餘額至犯案前夕時僅剩39元。

北市刑大也提醒，民眾若知道張文背景、交往狀況與打工收入、地點等相關資訊，可撥打檢舉專線02-2381-7263或110進行通報。

