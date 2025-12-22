警方揭張文金流來源 多為母親匯款無異常收入

穿著雨衣，還帶著帽子，張文進入台北捷運時還刻意低頭，不讓監視器拍攝到臉部，十分小心。

北市警方偵辦張文的北捷隨機殺人案，22日說明最新偵辦進度，強調透過大量監視器畫面的分析以及里長等人的查訪，發現19日張文縱火後，透過脫外套變裝、穿雨衣掩飾，進入北捷，再到脫雨衣、著戰術背心犯案，然後又換穿外套、脫外套到誠品攻擊，多次變裝，期間以機車及Ubike這兩種交通工具移動犯案，在北捷丟擲17個煙霧彈和3個汽油彈，造成4死11傷。

廣告 廣告

台北市警中山分局長劉耀仁表示，「本案的困難之處，是在犯嫌他已經預勘查地形、熟悉了路線、快速犯案之後逃逸 ，變裝還有更換交通工具拖延我們的調查。」

警方調查，張文從2024年4月開始，到犯案前，購買防毒面罩、煙霧彈、汽油桶等的犯案工具，等於花了1年半的時間，籌畫犯案計畫。

金流方面，警方發現，張文主要使用中華郵政帳戶，大多用來繳房租，除了母親每季匯錢外，沒有其他異常金流匯入，不排除他還有其他帳戶或信用卡，全力釐清中。

台北市警中正一分局長陳瑞基指出，「我們是從17時25分（承租處縱火）到18時38分，一共是花了73分鐘來做確認身分，後續就啟動圍捕。」

這起重大刑案發生後，至今已經累計超過20起的網路恐嚇貼文，聲稱要在大眾運輸系統犯案，像是有貼文預告，22日下午1時30分要在捷運系統引爆炸彈，警方不敢鬆懈，加強北捷、中捷及高捷的戒備，也加強連結的車站巡查。

台北市警刑大大隊長盧俊宏說：「他註冊時候的IP在尼泊爾，然後在昨天大量發送，說要炸北捷的這個訊息是在柬埔寨。」

對此，台鐵工會呼籲政府，建立台鐵人員的緊急應變SOP，並且強化保全人員人力。

台鐵產業工會秘書長朱智宇回應，「我們對於保全的這個需求，行政院在這個部分所說的加強安保措施，是能夠拿出具體作為的，而不是告訴我們說，我們會派員警去巡邏就這麼簡單而已。」

警大犯罪防治系兼任教授鄧煌發指出，「像他這種樣子，還是要有一個人格的偏差，才是他一個基礎，模仿只是暫時性的，只是在放空氣而已、發洩一下，對社會一些亂象的一種感想。」

專精犯罪預防的學者則分析 ，社會如果發生高關度注的重大刑案，後續兩週是模仿犯出現的高風險期，他們受到示範效應的影響，透過網路發言、恐嚇社會大眾，扭曲獲得關注，應提高警覺，也呼籲媒體去除英雄化的報導方式。