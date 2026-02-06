警方春節前強力掃蕩！台南、嘉義連破地下淫窟毒窟

台南市永康分局4日凌晨執行春節前掃毒專案，直搗新市區一處外觀不起眼的鐵皮屋。該處表面看似普通建築，實際上暗藏非法越式KTV，長期供越南籍移工通宵聚集施用毒品。

警方於1月中旬接獲線報後，立即展開調查。該場所為規避查緝，平時門禁森嚴，設有層層管制，不對外人開放，僅提供越籍移工進入消費。永康分局隨即結合善化分局、移民署台南專勤隊、保安警察第三總隊警犬隊及保安警察大隊等單位，成立跨機關專案小組，並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦。

經過多日蒐證與跟監，專案小組掌握確切犯案事證。4日凌晨0時許，警方持台南地檢署及地方法院核發之拘票、搜索票強勢攻堅。當場逮捕丁姓主嫌及越南籍涉案人員共12人，其中5人為逾期居留身分。

緝毒犬在舞池、櫃檯、包廂等處嗅出毒品蹤跡，警方共查獲二級毒品原料379.6公克、毒品咖啡包168包共440公克、第三級毒品K他命42包共41.9公克，另起獲監視器設備、鏡頭及不法所得新台幣10萬元。

另外嘉義縣水上鄉一處綠色鐵皮屋同樣暗藏春色。負責人黃某自去年9月起，在此媒介及容留4名女子從事性交易，包括賴姓、曾姓、張姓及一名越南籍女子。營業時間從早上10時至下午3時。

黃某為求經營效率，疑似以計時器將每場交易時間精準控管為25分鐘，每次收費1500元，從中抽取500元牟利。員警於今年1月15日下午持搜索票執行搜索，當場查獲保險套、潤滑油、現金以及控管交易時間的計時器。

黃某在偵訊時供稱，每月獲利約5萬元，4個月共計20萬元。嘉義地院審理後，認定黃某容留4名不同女子從事性交易，行為各別獨立且具營利意圖，依圖利容留性交罪判處應執行有期徒刑4個月，得易科罰金，並沒收扣案計時器及全數犯罪所得。

永康分局表示，將持續向上溯源，釐清毒品來源與幕後金流，全力瓦解毒品供應鏈。警方對毒品採取零容忍態度，結合跨機關力量持續掃蕩，決不讓毒品在轄區內有生存空間。

