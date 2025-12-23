警方清查張文通聯發現擁2個電信門號 一度欠費停話家人幫忙繳清

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警方組成專案小組全面爬梳張文相關金流紀錄、通聯資料，警方查出，張文曾經使用的手機門號有2個，分別是中華電信與遠傳，其中遠傳門號在去年11月就已因欠費停話；中華門號則是持續使用，但主要是搭配平板電腦來上網，近月來幾乎沒有任何撥打、接收電話的紀錄。

警方查出，張文曾經使用的電信門號有2個，分別是遠傳與中華，其中遠傳門號使用較久，他當初擔任志願役軍人涉入酒駕事件被警方逮捕時，就是留下遠傳的手機門號。

廣告 廣告

不過，他的遠傳門號因為多次積欠電信費未繳最終在去年11月被停話，停話後才由他家人幫忙清償相關費用。

張文在去年8月時才申辦中華門號，申辦後的相關紀錄，大多都是行銷電話、廣告簡訊，平時並沒有與特定人士對話、傳訊息，案發前幾個月更是沒有任何撥接電話的紀錄。

警方研判，張文似乎為了抹除數位足跡，因此將中華門號搭配平板電腦來使用，平時對外溝通、上網購買相關犯罪裝備，幾乎都是透過網路。

【看原文連結】

更多自由時報報導

有如軍火庫！張文落腳旅館內部曝光 單人房藏15顆汽油彈

北捷連續攻擊》張文資金來源曝光 最大「金主」就是靠媽

北市警公布張文犯案前換裝畫面 最後一餐在這裡解決

北捷連續攻擊》張文金流紀錄曝光 除了母親沒人匯錢給他

