警方破解張文硬碟48數碼加密卡關 原廠也幫不上忙

張文上週五（12/19）於北捷犯下隨機攻擊案，最後墜樓身亡，事後專案小組在張文租屋處尋獲一台被焚毀的華碩ROG頂規電競筆電，儘管硬碟硬體完好，不過由於受到Windows「BitLocker」加密技術保護，刑事局求助原廠和微軟均無解，警方決定要採取「暴力破解」的方式，逐一測試48位數密碼，以查看這個可能藏有犯案動機的「黑盒子」。

警方在案發後於張文留在網路雲端的資料中發現完整作案計畫，張文犯案心思極為縝密，籌畫時間近2年，並化名「張鋒嚴」在網路上購買作案工具，自去年4月起陸續購入戰術手套、防毒面具等裝備，並於今年1月陸續向生存遊戲業者購買煙霧彈等器材，研判應是從去年起就有預謀犯案意圖。

除此之外，張文在作案前不僅和家人斷絕聯絡，專案小組案發當晚前往張文位於中正區公園路的租屋處蒐證，還發現張文試圖縱火滅證，把租屋處、筆電都燒了。不過警方查看後發現，雖然筆電的螢幕和主機板都已損壞，不過儲存核心資料的SSD固態硬碟尚稱完好。

據《知新聞》報導，該筆電為華碩ROG系列於2023年推出的旗艦機種Strix SCAR 18，搭載Intel i9處理器、RTX 4090顯示卡與Mini LED面板，市價高達台幣9萬至12萬元，專攻專業電競玩家市場。由於該機型採用Windows 11預設的「BitLocker」數位加密技術，一旦硬碟脫離原始主機板，就必須輸入一組48字元的修復金鑰才能解鎖。

刑事局為解開這個可能藏有犯案動機的黑盒子，分別向硬體製造商華碩、軟體開發商微軟求助，不過雙方皆表示無法繞過加密機制。對此，鑑識人員決定啟動「暴力破解」程序，透過軟體運算逐一測試高達10的48次方的密碼組合，試圖強行打開這道數位大門。不過也有不少精通3C的網友建議，48字元數字密碼暴力破解難度過高，可以看看張文的微軟帳號裡，是否有金鑰的備份。

於此同時，筆電的高昂價格也和張男的經濟狀況形成強烈對比。警方清查金流後發現，張男郵局帳戶餘額僅剩39元，平日僅靠母親每月約1萬餘元資助，以及過去擔任保全的微薄存款度日，不過其租屋處每月租金就已達1萬7千元，早已入不敷出，如何購得價格高昂的精品筆電？資金來源成謎。

