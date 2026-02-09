警方神速破案！高鐵左營站200萬搶劫案嫌犯落網

高雄市警方今（9）日成功破獲一起高鐵左營站搶劫案，一名嫌犯於站內成功劫走價值200萬元現金後逃逸，警方迅速鎖定行蹤並在左營區翠華路將其攔截圍捕，查獲全數贓款，目前嫌犯已被帶回分局進行偵訊。

高雄市警方今（9）日成功破獲一起高鐵左營站搶劫案。（資料示意圖／中天新聞）

警方接獲搶劫報案後，立即啟動緊急追緝機制。透過現場蒐證與情資分析，專案小組很快就鎖定了嫌疑人逃逸路線。警方表示，嫌犯在高鐵左營站內實施搶劫後，意圖迅速離開現場，但因警方反應迅速，成功在其逃往翠華路時將其攔截。

執法人員在圍捕行動中於嫌犯車內發現了全數200萬元現金贓款，證實與案發現場所報失金額完全相符。這起搶案發生在交通樞紐，引起民眾關注，警方迅速破案展現了執法效率。

目前嫌犯已被帶回分局深入偵訊，警方正調查其犯案動機與是否有共犯。詳細案情及後續法律程序仍有待警方正式對外說明，相關調查工作持續進行中。

左營高鐵站為南台灣重要交通節點，每日進出人潮眾多。此次事件引發民眾對於公共場所安全的關注，警方表示將加強重要交通樞紐的巡邏力度，確保民眾安全。

