警方稱邦迪海灘槍擊案一名槍手原籍印度

[Getty]

警方消息人士表示，涉嫌在邦迪海灘發動大規模槍擊事件的兩名男子之一原籍印度南部，但與當地家人「甚少聯繫」。

印度特倫甘納邦（Telangana）一名警員表示，周日（12月14日）於悉尼案發現場死亡的50歲薩吉德·阿克拉姆（Sajid Akram），原籍為該邦首府海得拉巴（Hyderabad）。

該官員補充說，阿克拉姆1998年移居澳洲，僅六次返回印度，其家人「表示並不知悉他具有任何激進思想或相關活動」。

薩吉德與24歲兒子納維德（Naveed）涉嫌周日在一場慶祝猶太光明節（Hanukkah）的活動中殺害15人，並造成數十人受傷。

薩吉德·阿克拉姆家人居住的海得拉巴，是印度南部特倫甘納邦的首府。

這名特倫甘納邦警員向BBC泰盧固語部表示，薩吉德在移居澳洲後「曾六次前往印度，主要與家庭相關，例如處理房產問題及探望年邁父母」。

該官員說：「據了解，即使在其父親去世時，他也沒有返回印度。」

他補充說：「導致薩吉德·阿克拉姆及其兒子納維德激進化的因素，似乎與印度或特倫甘納邦當地的任何影響無關。」

該官員亦表示，薩吉德·阿克拉姆在印度沒有犯罪紀錄。他曾完成學位，之後為尋找工作而移居澳洲，並與一名「具有歐洲血統」的女子結婚。

他補充說，薩吉德·阿克拉姆持有印度護照，但其子女均在澳洲出生，並擁有澳洲公民身分。

警方目前正調查這對父子為何在襲擊發生前數週前往菲律賓。菲律賓移民局向BBC證實，他們於11月1日入境，並於28日離境。

當局表示，薩吉德使用印度護照出行，而其兒子則使用澳洲身份證明文件。

澳洲廣播公司（ABC）引述警方消息人士稱，兩人前往菲律賓是為接受「軍事風格訓練」，但相關報導尚未獲官方證實。

根據菲律賓外長瑪麗亞·特蕾莎·拉薩羅（Maria Theresa Lazaro）發送給媒體的一則簡訊，她與澳洲外長黃英賢（Penny Wong）已同意就邦迪海灘槍擊案的調查進展「保持密切通報」。

澳洲廣播公司報導稱，納維德·阿克拉姆過去曾因與一個位於悉尼、與「伊斯蘭國」（IS）有關的恐怖組織有聯繫而接受調查。

「伊斯蘭國」是一個極端伊斯蘭武裝組織，曾聲稱對歐洲及美國多宗恐怖襲擊負責，包括2015年巴黎襲擊事件。

澳洲總理安東尼·阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）表示，納維德·阿克拉姆首次於2019年「因與其他人有所關聯」而進入當局視線。

不過他指出，當時曾作出一項「評估，認為並無任何跡象顯示他構成持續威脅，或有從事暴力行為的風險」。