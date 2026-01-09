警方能否向移動中的汽車開槍？一直爭議不斷
移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)探員羅斯（Jonathan Ross)對車輛移動中的女駕駛古德(Renee Nicole Good)開槍，執法人員能否對行動中的車輛開槍，一直存在爭議。
聯邦官員聲稱開槍是自衛行為，但明尼阿波利斯市長則稱其行為「魯莽」且毫無必要；根據目擊民眾用手機拍攝的影片顯示，一名ICE探員走向古德停在路中的車輛時，車輛開始移動；站在車輛前方的探員羅斯，在跳開躲避的同時，拔槍近距離射擊。
以下，是關於在這類情況下使用致命武力的相關規定：
警方何時可以向行駛中的車輛開槍？
執法部門對此並沒有統一的訓練標準；但多數警方和聯邦的指導方針都禁止向行駛中的車輛開槍，除非駕駛員對車輛以外的人員構成迫在眉睫的致命威脅。
為什麼要限制向車輛開槍？
專家表示，向行駛中的車輛開槍是使用致命武器最危險的方法之一，會增加流彈或車輛失控的風險，從而危及旁觀者。
警員是否需要避讓？
需要；根據司法部政策規定，警員只有在沒有包括避讓車輛等其他合理替代方案的情況下，才被允許使用致命武力。
警員能否僅為了攔截或逮捕某人而使用致命武力？
不能；政策規定，如果被攔截者不構成直接威脅，警方不得僅為了逮捕某人或使逃逸車輛停止而使用致命武力。
移民執法人員規則是否不同？
ICE和其他聯邦執法人員所遵循的指導方針基本上相同，限制他們向車輛開槍，儘管他們在履行公務時，享有額外的法律保護。
ICE的政策是什麼？
負責監管ICE的聯邦國土安全部(Department of Homeland Security)規定，只有當執法人員有理由相信某人構成迫在眉睫的死亡或重傷威脅時，才允許使用致命武力。
誰負責調查這些槍擊事件？
聯邦機構會進行內部審查，州和地方當局也可能展開刑事調查；聯邦執法人員若越權行事無法享有豁免權；目前主導明尼阿波利斯槍擊案調查的機構是聯邦調查局(FBI)。
