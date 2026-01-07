警方認錯死者！英國車禍釀烏龍 家屬哀悼3週才知「兒子還活著」

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

英國南約克郡（South Yorkshire）近日發生一起嚴重行政疏失。由於2名少年外貌相似，警方將一名在車禍中不幸身亡的死者，誤認為另一名實際倖存的傷者，導致一家人白白哀悼三週，另一方家屬則必須重新面對兒子已經離世的事實。

英國一轎車偏離道路後失控撞上樹木，造成2死1重傷，而警方搞混了其死者和傷者的身分。（示意圖／unsplash）

這起致命車禍於去年12月發生在英國羅瑟勒姆（Rotherham）地區。一輛轎車偏離道路後失控撞上樹木，造成一名17歲少女與一名17歲少年崔佛（Trevor Wynn）當場死亡，另一名男子約書亞（Joshua Johnson）則重傷送醫。

事故後，警方誤將死者身分通報給崔佛家屬，並認定約書亞為住院治療的倖存者。直到今年1月4日，因資料出現疑點，警方重新進行鑑識與正式身分確認，才發現2人身分完全對調。

南約克郡助理警察局長柯林．麥克法蘭（Colin McFarlane）表示，這起嚴重錯誤對兩個家庭造成極大震驚與二度傷害，警方已主動將案件移交警察行為獨立辦公室（IOPC）調查，並承諾全力配合，釐清疏失原因，避免類似事件再發生。

目前，崔佛家屬正接受警方與專業機構的協助，警察局長也表達希望與雙方父母會面，說明案情、回應疑問；而這起車禍的相關責任調查，仍在進行中。

