警方認「黃明志已潛逃」！網爆「落跑來台無敵抓不了」律師揭真相
娛樂中心／巫旻璇報導
31歲台灣網紅謝侑芯上月在馬來西亞身亡，隨著調查展開，創作歌手黃明志被指與案件密切相關，且在現場驗出多種毒品反應，引發外界高度關注。馬來西亞警方今（4日）證實，案情有重大進展，原先的猝死案已正式轉列「謀殺」偵辦。不過黃明志至今行蹤成謎，警方晚間宣布對其發布通緝令，並認「相信他已經潛逃」。對此，有網友就在PTT發問「黃明志最佳解是不是逃來台灣？」，引發鄉民熱議。
謝侑芯（右）大馬猝死案，黃明志當時（左）也在現場，被列為嫌疑人。（圖／翻攝自「Namewee 黃明志」臉書、「irisirisss900」IG）
吉隆坡總警長拿督法迪爾接受《陽光日報》訪問時透露，警方研判黃明志已得知最新調查方向，但遲遲未聯繫或現身，「目前仍無法與他取得聯繫，我們相信他已經潛逃。」謝侑芯於10月22日倒臥吉隆坡五星級酒店浴缸，現場查獲9顆藍色藥丸，初判為搖頭丸。黃明志事後被帶回警局驗尿，結果對4種毒品呈陽性反應，當時以毒品案嫌疑身分遭起訴並交保。如今因死因轉向謀殺調查，警方認為他是死者生前最後接觸者，因此列為關鍵人物。
有網友在PTT以「黃明志最佳解是不是逃來台灣？」為題發文。（圖／翻攝自PTT）
此案也引起台灣網友熱議。有網友在PTT以「黃明志最佳解是不是逃來台灣？」為題，發文表示「台灣跟馬來西亞之間，沒有引渡條約，黃明志只要沒在台灣犯罪，警察根本抓不了他」。不少人留言表示「是沒引渡條例阿，但是死者是台灣人」、「和大馬連接就泰國和新加坡，新加坡0可能。所以不搭船搭飛機，高機率跑泰國了」一名內行網友則回答，「刑法第8條我們有審判權，但事證不在這，照程序來說，他真的來大概就是遣返」，台灣應該不會為了毒蟲與大馬決裂。也有人回顧以往案件，「土豪哥判兩年，所以他在台灣毒趴害死一個女的判很輕，馬來西亞毒品是重罪」。
根據《NOWnews今日新聞》報導，律師劉韋廷表示，儘管案件發生在境外，但依我國法律規範，中華民國人民在國外犯3年以上重罪仍可受台灣管轄；本案中因死者是台灣人，黃明志雖為馬來西亞籍，若當地法院以謀殺罪審理，他服刑完畢後仍有可能被台灣要求引渡，或是黃明志自行入境台灣也會遭拘捕，「不會因為已在馬來西亞受審就免除台灣法律責任」。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！
