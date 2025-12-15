警方證實逮捕羅伯雷納兒子！涉謀殺雙親⋯被爆前一天激烈爭吵

78歲美國導演羅伯雷納（Rob Reiner）被發現與68歲妻子米凱萊辛格（Michele Singer）慘遭殺害陳屍家中，震驚各界，如今警方證實已經逮捕兩人的32歲兒子尼克雷納（Nick Reiner）。

先前多家外媒報導兇嫌疑似為尼克雷納，正在接受調查，最新消息指出，洛杉磯警察局局長Jim McDonnell在15日表示，尼克雷納因涉嫌謀殺父母而被逮捕，「我們由搶劫兇殺組負責調查此案，他們徹夜工作，成功將此案的嫌疑人尼克雷納拘留。他隨後因謀殺罪被記錄在案，並以400萬美元交保候審。」

羅伯雷納與妻子米凱萊辛格遭殺害。（圖／Getty）

而據《TMZ》報導，羅伯雷納夫婦和尼克雷納13日參加脫口秀主持人康納歐布萊恩（Conan O’Brien）的耶誕派對，羅伯與尼克父子倆發生相當激烈的爭吵，聲音大到賓客們都能聽到。家庭裡的消息來源也透露，米凱萊過去幾個月不斷向朋友表達痛苦和焦慮，因為尼克的精神疾病和藥物濫用問題，夫妻倆嘗試了所有辦法，仍然束手無策，沒想到14日就遇害身亡，被女兒羅米發現後報警。

而在三個月前，羅伯雷納夫婦還和包括尼克雷納在內的三名子女出席《搖滾萬萬歲2：傳奇再續》的首映會，留下的合影令人不勝唏噓。對於羅伯雷納夫婦離世，兩人的家人在聲明中表示：「我們懷著深切的悲痛宣布米凱萊和羅伯雷納不幸逝世的消息，我們為這突如其來的損失感到心碎，並請大家在這個難以置信的艱難時刻給予我們隱私。」

羅伯雷納（左一）、米凱萊辛格（左二）帶著女兒羅米（左三）、尼克（右三）、傑克（右一）九月出席電影首映。（圖／Getty）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導

