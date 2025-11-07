警方跟監攔車誤抓對象 當事人控手機遭取走、查證件
繞到紅車前方，警方衝上前，敲車窗攔查。車內駕駛、乘客，都被帶下車分開受調查，讓當事人錯愕，不但被拿走手機、檢查證件，更控訴不管怎麼說警方都不相信，結果卻是鬧烏龍。
警方對此表示，「相同特徵，所以我們才誤認。」
經過一陣混亂，員警反覆確認，這才發現抓錯人，立刻向對方道歉。當事人說道，「他們剛剛有打電話道歉，我想說算了。」
警方查緝出包，在6日下午4時許，偵辦一起妨害風化案件，原本已經鎖定嫌犯一路跟監到北捷中山國中站外，卻在過程中跟丟，錯把一般民眾認成嫌疑犯。
台北市松山分局三民派出所所長陳于涵說明，「此時值接近下班尖峰時間，路上人車眾多，而有誤認攔查對象之情事，於釐清後隨即致歉離去，惟對於民眾造成困擾，本分局深感歉意。」
負責全案的三民派出所解釋，嫌犯車輛突然臨停，正好女子出現，樣貌、穿著與嫌犯特徵相似上了另一輛車，員警懷疑已被察覺跟監、對方刻意設斷點。
儘管警方事後致歉，但補充回應未查看手機，僅先開啟飛航模式，執法過程態度平和，沒有施予強制力，尚符合規定及比例原則。
中央警察大學刑事警察學校教授林裕順認為，「最基本的你給人家攔停下來的動作，這本身都還有疑問，你要再進一步的去拿人家手機、開飛航模式，那已經到偵查的部分，你這攔查有問題，那偵查當然有問題。」
警方執法出錯，有學者點出，無論半路攔查或是對人員身分盤查，查緝必須更謹慎。這回不但錯認惹風波，原本的嫌犯也逃掉，如今不知所蹤。
