警方追捕張文「只拿警棍沒配槍」？所長哽咽曝：同仁下班仍衝現場護民眾

社會中心／黃韻璇報導

台北發生擲煙霧彈襲擊、隨機殺人事件，釀4死11傷。（圖／翻攝畫面）

27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，一連串失控在張文從誠品南西店畏罪墜樓輕生後畫下句點，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。事發後出現不少檢討警方的聲浪，甚至質疑為何追捕嫌犯時警方拿的是警棍，而不是槍枝，對此，轄區中山一派出所所長李欣鴻表示，有2名員警是下班後仍衝現場支援，保護民眾。

張文於捷運北車M7出口丟出4顆煙霧彈後，前往北捷中山站發動第二次攻擊，他先在南京西路上丟擲煙霧彈，隨後闖入人群中當街揮刀砍人行凶，又持刀跑進誠品南西店內隨機抓人刺殺，張文一路往百貨頂樓狂奔，最終於晚間7時42分許畏罪墜樓重傷。

中山警方一路狂奔趕抵誠品南西店頂樓。（圖／翻攝畫面）

事後警方在誠品南西店頂樓追捕嫌犯的畫面曝光，就引來PTT網友發文檢討，表示「台灣警察到底有多怕用槍？」因為畫面中有幾名員警是持警棍、手電筒，並沒有掏出槍枝追捕、沒穿背心，引發警方追捕不力的質疑。

對此，中山一派出所長李欣鴻21日受訪時忍不住哽咽表示，因為那些同仁已經下班了，有些同仁擔服的勤務不用配槍，透露現場7名員警中2人當時已經下班仍選擇馳援，另外3人有配槍，其他2人則是結束其他勤務返還裝備，強調7人都符合勤務規定。

酸民質疑圍捕張文不力，中山一派出所長李欣鴻語帶哽咽表示「不是只有殉職才值得尊敬」。（圖／翻攝畫面）

李欣鴻直言，這些員警接到通報後立刻衝到現場，他不知道熱心民眾是做什麼工作，他只知道，就算下班了，就算到現場要面對持刀砍人的嫌犯，他的同仁完全沒有猶豫，只想趕到現場保護民眾。

此外，有民眾提及警員在頂樓畏畏縮縮，李欣鴻則表示，那是因為各位知道嫌犯當下跳樓身亡，如果嫌犯躲在門後襲擊，當下勇敢進入的警察受傷，是不是又會有民眾質疑，為什麼不在現場等待後面支援警力到場？

