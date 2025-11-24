警方追捕逃跑移工！群眾熱心指方向 警民合作快速抓獲

警方追捕逃跑移工。（圖／東森新聞）





臺中街頭意外變身「現實版生存遊戲」！一台自小客車行經北區中清路與五權路口，疑似看見巡邏員警心虛闖紅燈，員警上前攔查，未料該車駕駛非但不依指示受檢，反而加速逃逸，後因困於車陣之中，遂棄車逃逸，車內乘客包含駕駛共5名男子奪門四散奔逃，不料沿路民眾宛如成為「NPC任務提示員」，熱心以指路方式協助員警掌握逃逸方向。

臺中市政府警察局第二分局文正派出所警員謝宜宏於114年11月13日8時許在五權路上執行巡邏勤務時，發現一部自小客車有心虛閃躲行徑，正要上前盤查時，駕駛及車上乘客等5人，突然丟下車四處拔腿狂奔，員警立即騎乘警車展開追緝，但巷弄錯綜複雜，視線一度受阻。

廣告 廣告

此時，周邊民眾紛紛加入「實境任務」行列，有人比手畫腳、有人大喊「往那邊跑！」「剛剛轉進右邊巷子！」彷彿在協助闖關破關，熱情指引逃逸者路線，員警沿著民眾的連環提示迅速跟進，最終在短短數分鐘內成功攔下自小客車駕駛。

熱心民眾指方向。（圖／東森新聞）

經查，該名26歲阮姓越南籍移工，已逾期停留二年，才會見員警巡邏心虛逃逸，所幸在警民共同努力下，最終順利查處該車駕駛，後續將持續查緝不法，全案依相關規定移交移民署專勤隊後續處理。

第二分局分局長鍾承志表示，感謝民眾熱情協助，也展現警民合作維護治安的最佳示範，同時也提醒，若民眾遇見可疑人事物，可在安全前提下提供線索，絕對是守護社區最強大的力量。

更多東森新聞報導

「超萌女僕」 躲在養生館秘密小窩 警察抓她出來滿地鈔票

國1嚴重車禍！ 3大車猛撞 1人開放性骨折

泰國警頭部中彈陳屍住處！竟是20歲女友要錢遭拒怒行兇

