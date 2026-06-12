警方追查北教大女廁偷拍案 發現北藝大也遭同手法裝針孔

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台北藝術大學主任秘書李璁娀表示，「警方告訴我們嫌犯已經被羈押，扣押嫌犯的相關的電腦資料，警方告訴我們說，資料並沒有外流，請同學放心，目前我們得到的資訊是這樣。」

北藝大校方轉述警方說法，指出嫌犯是4月2日凌晨，進入藝文生態館一樓女廁裝設針孔設備，並在隔日凌晨將裝置取走，針對有可能受影響的學校教師、人員與學生，校方會陪同前往警局做筆錄，校方表示已針對各場館進行安全檢視，也會提升夜間照明確保安全。

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