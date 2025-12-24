警方重返誠品南西3D掃描 重建台北隨機攻擊案現場

多名檢警到場，重回誠品南西店外，鑑識中心員警出動3D雷射掃描儀，擷取案發現場的空間、環境及物件立體座標，要來模擬重建1219隨機攻擊案的犯罪現場，將來呈上法庭讓法官更加理解案情。

台北市警局鑑識中心巡官曾偉晟指出，「當時候的人物沒有辦法重建，只有你所看到的這個空間，就是現場的整個輪廓。然後包括我們4樓，還有這個廣場跟道路的這個空間，我們會把它記錄下來數位化。」

全案疑點重重，專案小組持續調查，發現嫌犯生前還預訂中山區另一家旅館，將在聖誕節入住，最後沒訂成功，但這是否代表嫌犯本來有2次計畫？將是檢警後續調查重點。

而全案也讓年底跨年等活動的維安受關注，台北市將在26日展開高強度演練。

台北市長蔣萬安表示，「我們不只是要求消防局、警察局、北捷、衛生局等相關單位，我們這次也納入包括演練場域的業者、櫃位，一起參與配合。」

1226的高強度演練不只有警消、北捷等單位，這次也納入演練場域的業者櫃位。全案更掀起警察人力不足討論，台北市長蔣萬安表示正在積極盤點，會主動積極向中央來全力爭取。

