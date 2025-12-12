雲林警方日前成功破獲一起跨縣市投資詐騙案，在台中市區街頭與旅館等多處據點同步展開攔車圍捕與攻堅行動，現場戲劇性的對撞攔車與破門場面宛如電影情節。此次行動共逮捕12名詐騙集團成員，其中9人被法院裁定羈押禁見，並當場查扣265萬元現金及多部作案車輛。據悉，該詐騙集團以假投資手法詐騙，受害人損失金額高達千萬元，雲林縣警方在地檢署指揮下，透過向上溯源追查，成功瓦解整個詐騙網絡。

警方「對撞攔車+旅館破門」逮12詐騙犯 9人全羈押禁見。(圖／TVBS)

雲林警方日前成功破獲一起跨縣市投資詐騙案，在台中市區街頭與旅館等多處據點同步展開攔車圍捕與攻堅行動，現場戲劇性的對撞攔車與破門場面宛如電影情節。此次行動共逮捕12名詐騙集團成員，其中9人被法院裁定羈押禁見，並當場查扣265萬元現金及多部作案車輛。據悉，該詐騙集團以假投資手法詐騙，受害人損失金額高達千萬元，雲林縣警方在地檢署指揮下，透過向上溯源追查，成功瓦解整個詐騙網絡。

雲林警攔車破門！跨縣市詐團被逮 9人羈押。(圖／TVBS)

這起跨縣市的打擊詐騙行動相當驚險，警方在台中市區街頭設下埋伏，以車輛對撞方式攔截詐騙集團車手。現場可見銀色轎車與黑車正面相撞，另有一輛車擋在黑車側邊形成包夾，警方迅速將嫌犯拽下車並壓制逮捕。同時，另一批警力則前往詐騙集團在旅館的藏身處，派出大批人馬摸黑進入，鎖定特定房間後破門而入。當時房內有人因驚嚇尖叫，也有人嚇得趴在地上投降，警方就此順利將嫌犯制伏。

雲林警攔車破門！跨縣市詐團被逮 9人羈押。(圖／TVBS)

雲林縣警局刑副大隊長楊志盛表示，這個案件是在接獲被害人報案後，經過清查發現有20多個被害人，隨即報請雲林縣地檢署指揮偵辦。警方先向上誘捕面交車手到案，再循線破獲整個詐騙集團，最終逮捕12名共犯，其中9人遭法院羈押禁見。雲林縣府統計顯示，114年轄區警方破獲詐欺集團達166團970人，查扣不法利得超過9000萬元，打詐量能創下新高。

雲林警攔車破門！跨縣市詐團被逮 9人羈押。(圖／TVBS)

雲林縣於114年12月12日召開「打詐儀錶板」記者會，由縣長張麗善親自主持並頒獎表揚有功人員。張麗善表示，縣府團隊和議會將全力支持警方，在預算編列、裝備更新和資源整合上提供後盾，讓警察能無後顧之憂地執法，打造安全宜居的幸福城市。雲林警察局長黃富村則強調，面對猖獗的詐欺犯罪，警方採取「嚴打、嚴辦」態度，貫徹「抓的緊、扣的多、辦的徹底」三大策略，讓詐騙集團付出慘痛代價。黃富村呼籲民眾遇有可疑訊息，應立即撥打165反詐騙專線查證，共同打造無詐家園。

