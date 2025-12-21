警曝張文網購汽油桶 蝦皮公布他購物清單：未買犯案煙霧彈、刀具

1219攻擊事件的主嫌張文，犯案武器究竟從何而來，成為偵辦重點之一。警方說張文的汽油桶是在電商平台蝦皮購買，蝦皮購物則緊急發聲明表示，張文確實有在蝦皮購買民生、戶外用品，但沒有購買犯案用煙霧彈、大型刀具的紀錄。

1219隨機攻擊主嫌張文犯案時所使用的犯案工具，其中煙霧彈是美軍M18噴射式煙霧彈，採用六氯乙烷作為發煙劑，就打印字樣分析，應該是民用、休閒產品，卻被當成害人武器。

張文使用煙霧彈是美軍M18噴射式煙霧彈，屬於民用、休閒產品。圖／台視新聞

警方昨日指出，張文的汽油桶都是在蝦皮購買，煙霧彈則不是軍規的煙霧彈，所以網路上都可以買的到。但電商蝦皮20號發聲明澄清，經與北市刑大提供資料比對查證，張文從11月起陸續在平台購買生活和戶外使用產品，其中包括汽油桶、行李箱、防護用品、瓦斯噴槍打火機、露營用小型刀具等等，「並沒有購買犯案用具煙霧彈、大型刀具」。

專家指出，煙霧彈雖然不會造成人體傷害，但後續引起的恐慌效果正是嫌犯所要製造的。隨機攻擊事件敲響公共安全警鐘，警方持續追查武器來源，不過特殊用品的販售以及流向管理是否需要加嚴，也成為後續關注焦點。

※犯罪行為，請勿模仿

台北／綜合報導 責任編輯／施佳宜

