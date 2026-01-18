警服「替代役期間」穿警職雨衣掀議 警：不妥.申誡處分

金門縣 / 綜合報導

在金門，14日有民眾跟一名替代役發生衝突，因為對方在協助員警執行勤務時，穿著替代役制服，外面卻穿著警用防水透氣雨衣，甚至印有警察背章及編號，民眾當場質疑對方是否冒用警察身分。但警方表示，這名替代役男本身是金湖所員警，正在服警察替代役，因為禦寒，便宜行事穿上了擔 任警察職務時 所配發的雨衣，對於被民眾誤解，的確有不妥之處，已記申誡一次處分。

民眾VS.蔡姓替代役說：「你不是員警，(對啊沒錯)，(可是我有說我是員警嗎)你只是一個實習的那個，(我不是實習，我只是替代役而已)。」雙方你一言我一句誰也不讓誰，民眾舉著手機錄下過程，語氣激動質疑對方身分。

民眾VS.蔡姓替代役說：「替代役可以穿警察制服嗎，(替代役為什麼不能穿警察制服)。」衝突現場氣氛緊張幾乎一觸擊發，民眾越講越激動，而對方自稱是替代役，也穿著替代役制服，但外面穿警察防水透氣雨衣，甚至印有警察背章及編號。

員警說：「(他是協助服勤)。」民眾說：「你協助服勤你可以仿冒20**身分嗎。」員警說：「(他裡面是役男)。」蔡姓替代役說：「你直接去申訴20**員警，說他偽造文書好不好。」

直接嗆出編號還說可以申訴，根據了解，這名替代役其實也是員警，14日發生衝突時正在服替代役，今日服滿役期回歸警察身分，金門金湖分局金湖派出所副所長黃金雄說：「遭民眾誤解與質疑有不妥之處，本分局也已申誡一次處分。」

警方表示，當事員警當時身分不符，因為禦寒便宜行事穿當時在警職時，配發的防水透氣雨衣依法處分，至於衝突原因，漁會也還原經過，金門區漁會理事長陳水義說：「因為他(民眾)要租這個遺跡倉庫，但是他不符合這個資格的，他也沒有出海紀錄，所以(漁)會裡面的行政人員就拒絕他了，為了息事寧人所以叫警察來處理。」

租用爭議意外扯出， 替代 役男和員警身份辨識風波，對此警方也表示，會要求 替代 役男服勤及服裝，應依規定辦理。

