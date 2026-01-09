警未開罰單遭辦貪汙獲無罪！ 律師曝檢察官嗆：筆錄我愛怎麼寫就怎麼寫

查克律師回顧偵辦過程表示，有檢察官於偵查庭中拒絕記載辯護律師意見，甚至直言，「我是檢察官，筆錄我愛怎麼寫就怎麼寫」。（圖／林冠吟攝）

台北市警局士林分局社子派出所應姓與葉姓員警2022年時因僅驅趕違停在紅線上的車輛，並未依規定開罰，遭市民檢舉告發後，士林地檢署後續也依照貪汙治罪條例起訴，案經3年審理後，最終判決無罪確定，還2名員警清白。不過協助2名員警的辯護律師黃子欽9日受訪時表示，偵辦檢察官於偵查庭時表示，「我是檢察官，筆錄我愛怎麼寫就怎麼寫」，更透露北市警察政風室問審先判表示2名員警貪汙，甚至指涉偽造文書。

協助2名員警辯護的當事律師黃子欽（查克律師）9日受訪時表示，回顧整個偵查程序，負責偵辦案件的檢察官於偵查庭時，辯方當時完成說明時，檢察官並未將辯護人陳述意見完整記載於偵查筆錄中，並且直接列印筆錄要求辯護律師簽名，當場遭到辯護律師拒絕，未料檢察官隨後竟表示，「辯護律師不簽，那被告簽名」，隨即遭到辯護律師再次拒絕，要求應記載律師庭訊發言，檢察官隨即表示，「我是檢察官，筆錄我愛怎麼寫就怎麼寫」，他當下隨即提醒檢察官偵查庭有錄音影存證，「筆錄是否可以完全不記載辯護人所提出之意見？」。

黃子欽說，當下雙方一度陷入沉默，庭內氣氛一度緊繃，最終檢察官詢問他希望如何處理，他當下也表示，「只要在筆錄中記載辯護人就勘驗影像提出意見」之事實，而不是完全不記錄，後續若可接受再以補狀方式提出，才讓事件順利落幕。後續他們也將不排除對該名檢察官提起評鑑，不過他也強調，多數的法官和檢察官人都很好，他從業9年來目前僅有遇過一人這樣。

但黃子欽也表示，黃子欽說，不過這整件事情台北市警局政風室也有很大問題，在未查明真相之情況下，直接直言2名員警就是貪瀆，讓檢察官表示，「你們的主管機關都說你們有貪污了」。

對此，台北市警局回應，有關本局士林分局社子派出所前警員應Ｏ、葉ＯＯ等2員2022年間未妥處交通案件，本局政風室受士林地方檢察署檢察官調查，協助釐清案內有無員警瀆職等情，訪談該2員以釐清全貌，期間均依法辦理，並將查處結果函報臺灣士林地方檢察署在案，後續不法均由檢察官依法認定。

而士林地檢署則回應表示，針對律師所述，本署將會進行了解。

