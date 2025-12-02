警查獲19公斤雙獅牌海洛因 黑市價格逾2億元

警方臨檢攔下一輛白車，駕駛亂報身分，心虛加速逃逸，員警摔向一旁，差點就被輾到。案發在1日晚上10時許，台北市保大警察在中山區執勤受傷，所幸就醫後沒大礙，但駕駛逃竄至今。

台北市保安警察大隊第3中隊長朱浩瑜表示，「惟該車拒絕受檢，加速逃逸，後續將依違反《道路交通管理處罰條例》製單告發，並依《刑法》妨害公務罪嫌偵辦。」

常見的拒檢動機不少與毒駕有關，尤其國內毒品氾濫，官方近4年查獲的毒品超過20萬公斤，相較上一期的3萬多公斤大增5.74倍，日前的專案行動更罕見查獲雙獅牌海洛因。

刑事局國際科長李昆達指出，「他把這個高純物的海洛因放在這個藝術燈的這個底座，再用那個高級的樹酯把它密封，所以你從一般的檢測的方式根本檢查不出來，他就是賭你不敢去把它破壞，你碰壞如果沒有毒品，你就要賠出很多的賠償。」

用特殊機具敲開藝術燈，底座藏有海洛因磚，扣下19公斤多，黑市價格超過2億。但警方表示，要是沒有國際合作不易察覺異狀。而毒品走私來台，就連電商平台也變運毒一大管道。

檢察官表示，「其實不只是淘寶，還有包括像是蝦皮，因為大陸業者沒辦法直接在台灣賣東西，所以他們會透過電商平台，利用這種私人的方式來把大陸的貨物媒介進來台灣這樣，那這個可能就會是行政上的管制漏洞。」

不僅電商平台淪為運毒破口，這回的緝毒行動甚至首次查到罌粟花植株，可被提煉成第一級毒品嗎啡等等，也讓行政院長卓榮泰坦言在阻絕毒品上仍有精進空間。

行政院長卓榮泰強調，「確實讓我覺得我們還有很多部分需要精進，這種不法的種子我們已經管制了很多，更不應該有這種缺失漏洞。」

無論是查緝不法種子還是管制電商平台，政府的反毒工作都得強化，才能把毒品阻絕於境外，以免衝擊社會治安。