警查獲HERMES、CHANEL名牌包仿冒工廠 侵權市值達3千萬

刑事局智慧財產權偵查大隊查獲仿冒工廠，查扣大批仿冒名牌精品包包，侵權市值達3千萬。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕刑事警察局智慧財產權偵查大隊去年接獲檢舉，有民眾在臉書社群販賣低價的名牌包，懷疑有集團仿製名牌包款，經暗中蒐證，發現該集團在新北市土城區的據點，去年11月持搜索票前往查緝，當場查獲HERMES、CHANEL等精品包款和五金配件一批，侵權市值高達3千萬，經送原廠鑑定確認都是仿冒品，近日將????姓男子(28歲)等4人依違反商標法、著作權法等罪嫌移送法辦。

刑事局智慧財產權偵查大隊去年底接獲商標權利人提出檢舉，發現有臉書社群除分享鑑別名牌包款正仿品知識外，還以「手工製作、與正品完全相同」的話術及「市價1折」價格招攬買家，研判可能有集團製造仿冒名牌包款大量販售，立即成立專案小組擴大偵辦。

廣告 廣告

經長期蒐證、跟監後，發現該仿冒工廠的進貨及倉庫在新北市土城區，去年11月持搜索票前往查緝，當場查獲????姓(28歲)、李姓(30歲)、李姓(43歲)、方姓(59歲)等4人，並查扣仿冒HERMES、CHANEL等精品包款90餘件及釘扣工具、五金類鎖頭、鉚釘、拉鍊頭等改造加工工具證物一批，全案經偵詢後，依違反商標法、著作權法及偽造文書等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

警方發現，塗嫌除在中國採購各式仿冒包包，還親自前往仿品工廠學習維修技術，且於工廠客製化訂製商品時參與選配皮材及核對版型等製作過程，本案查扣的精品包款所使用的原料、工法及防偽技術竟與原廠趨近雷同，難以肉眼辨別正仿品，經送回原廠經儀器檢測才能清楚辨識。

警方表示，????嫌等4人並針對品牌中稀缺款式或皮質依買家需求客製化訂製，特殊皮質訂製成品價格甚至高達數十萬元，全案經權利人估算侵權市值逾新台幣3千萬元，危害智慧財產權法益甚鉅。

警方呼籲民眾勿有僥倖心理販售仿冒商品，刑事局將持續針對相關違法案件加強查緝，以確保我國智慧財產權保護的完善。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台南鬧區氣爆威力強大！鐵捲門炸飛釀2傷 波及10住宅

被色公公性侵還逼墮胎 媳婦含恨離世 判決還公道

漁船未開警報拖網！勾斷三芝海纜致通訊中斷 檢依電管法起訴

「便當法官」施志遠涉賣案牟利、兼職律師 法評會建請免職

