警校合作強化交通教育 北港建國國中師生學習安全新觀念
【記者 蘇峯毅／雲林 報導】面對青少年通勤安全議題，雲林縣警察局北港分局積極深化交通安全教育。今（31）日上午，第五組組長羅萬億受邀至北港鎮立建國國中，為二年級音樂班學生舉辦交通安全專題講座，藉由生動實例、影片與互動問答，引導學生從生活經驗中學會自我防護，落實「安全上路、平安回家」的理念。
宣導課程聚焦四大重點主題：「交通標誌與號誌介紹」、「微型電動二輪車安全」、「禮讓行人」及「自行車安全上路」。羅萬億組長特別提醒學生，微型電動二輪車雖屬便利交通工具，但若忽略安全規範，往往釀成事故。他強調騎乘前務必確認車況良好、戴上安全帽，且在轉彎或過路口時須注意周遭車流，避免危險。
此外，羅組長也透過影片重現真實事故案例，提醒學生交通事故往往源於一瞬間的疏忽。他指出，良好的交通習慣應從日常生活做起，包括遵守紅綠燈、禮讓行人、不併排騎車、不邊走邊滑手機等。「遵守交通規則，不只是避免罰則，更是保護生命最基本的方式。」他語重心長地說。
建國國中校方對警方長期投入校園安全教育表達感謝，認為透過專業講解與互動學習，學生能更具體理解交通安全的重要性，進而落實在日常生活中。未來學校也將持續與北港警攜手推動校園交通教育，讓安全觀念成為每位學生的生活習慣。（照片／北港分局提供）
