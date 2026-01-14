警棍辣椒水追捕通緝犯 路人誤認深夜鬥毆報警

CNEWS204260114a05

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

南投縣南投警分局南投派出所員警，掌握情資顯示，1名曾姓毒品通緝犯，駕駛自小客車，在南投地區出現。南投警分局表示，前（12）日晚間警員張家銘、吳浩誠等，巡邏時發現疑似曾嫌開車進入南投市區，隨即尾隨至南崗3路與成功1路口上前攔查。不料，曾嫌見警攔檢後加速逃逸，員警沿途追緝，最後在南崗工業區內發現曾嫌蹤跡，以辣椒水噴灑雙眼後，成功制伏逮捕曾嫌。

警方表示，曾嫌開車竄逃時，員警隨即調閱行車軌跡並沿途巡邏追緝，最後於南崗工業區內，發現曾嫌蹤跡。員警上前追捕，曾嫌一度步行逃跑，員警以辣椒水噴灑雙眼後，才成功制伏逮捕他。但過程中，附近住戶看見員警拿辣椒水及警棍，誤以為有人揮舞木棍及水槍鬥毆，也撥打110報案處理。直到轄區派出所員警到場，才知道竟是同事正在追捕通緝犯。

廣告 廣告

CNEWS204260114a06

警方表示，逮捕曾嫌後，搜索他隨身攜帶的手提包，當場查獲改造手槍2把、彈匣3個、子彈29顆、第一級毒品海洛因1包、第二級毒品安非他命、含海洛因針筒8支、依托咪酯煙彈2顆、電子煙機台3支、鏟管4根、安非他命吸食器1組等物。曾嫌則坦承，毒品都是個人所有及施用，全案已依法查扣相關證物，並依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例及通緝案件等罪嫌，移送南投地方檢察署偵辦。

南投警分局長洪秋賢表示，未來仍將持續積極溯源，循線向上追查槍彈及毒品來源，全力打擊毒品及槍械犯罪，維護轄區治安。

照片來源：南投縣警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

車內熟睡拒檢逃逸 警以車追人開罰並吊銷駕照

車輛故障停國道外側路肩 52歲駕駛等車拖吊被撞身亡

【文章轉載請註明出處】