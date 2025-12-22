警檢討報告揭張文利用「群眾恐慌」脫逃 73分鐘破案背後3大難題：變裝、縱火、大玩心理戰

警方檢討報告直指張文採取多重手段刻意規避偵查，大幅增加第一時間偵辦難度。

針對19日發生在北站、中山商圈的隨機襲擊事件，台北市警事後發布詳細檢討報告。儘管警方在案發後73分鐘內即鎖定嫌犯身分，但報告中直指嫌犯張文展現出「高度預謀性」與多重規避偵查手段，確實大幅增加了第一時間的查緝難度。

為避免類似隨機殺人事件造成社會恐慌，引發模仿效應，北市警今公布全案第一時間現場處置作為檢討報告，並列出全案查緝困難點，盼作為借鏡藉此精進作為，避免憾事發生。

警方直指，張文相當狡猾，連續犯案過程中五度變裝，包括在北車時變裝兩次，縱火時也變裝3次，刻意混淆視聽，讓警方誤以為是不同人犯案，不僅如此他還頻繁更換交通工具，藉此拖延調查。

警方檢討指出，張嫌在短短數小時內多次變換造型與載具，企圖切斷警方的監視器追蹤連貫性。他在林森北路縱火期間原騎乘機車，卻在17時18分棄車變裝，脫下米色外套換成黑色短袖及鴨舌帽，改騎 YouBike 逃逸。

步入北捷地下街後，他先穿著連身雨衣掩飾，隨後在作案瞬間換上戰術背心與防毒面具；作案後更在4分鐘內迅速脫下武裝，換穿米黃色外套並背上側背包，利用變裝混入疏散人群中脫逃。

不僅如此，張文案發前已多次勘查地形，顯然相當熟悉地形與動線，實施「快閃式」犯罪。

報告分析，張嫌事先曾預先勘查地形並熟悉作案動線，這使他能在 4分鐘內精準完成丟擲17顆煙霧彈與3顆汽油彈的暴力行為並迅速撤離。此外，他在林森北路、長安東路及北車周邊等多處縱火，由於地點鄰近條通區域，初期讓警方難以在第一時間直接聯想為跨區關聯案件，分散了初期的偵辦能量。

第三點，張文還利用煙霧與群眾恐慌，刻意製造偵查干擾。警方指出，張嫌作案時大量投擲煙霧彈，用意在於製造現場巨大混亂。警方事後認定，這不僅是為了恐嚇民眾，更是為了利用煙霧遮蔽監視器視線及現場員警的判斷。張文精準掌握北捷的疏散機制，趁群眾倉皇逃生時混入其中，企圖增加警方在海量人群中辨識嫌犯的難度。

警方指出，為防範類似事件發生，未來將優化警方跨區聯動機制 。雖然張嫌採取多重規避手段，但警方最終仍透過中山分局提供的情資與中正第一分局的影像比對，成功在18時38分確認身分。

警方表示，未來將針對「跨單位整合」、「區域案件聯動機制」以及「快打部隊啟動」進行深度優化，以因應此類具有高度預謀性的隨機犯罪行為。



