警民合作護銀髮 臺西警宣導安全用路

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】面對高齡化社會來臨，長者交通安全成為重要課題。雲林縣警察局臺西分局日前走入四湖鄉萡子寮社區，舉辦交通安全座談會，針對長者日常步行與騎乘機車的實際需求，進行系統性交通安全宣導，期望降低事故發生率，提升社區整體用路安全。

座談會中，員警透過簡明易懂的說明方式，向長者介紹行人穿越道路注意事項、路口停讓原則，以及騎乘機車時應遵守的基本交通規則，並輔以交通事故影像與案例解析，讓長者清楚了解事故成因與防範重點。

廣告 廣告

警方指出，長者因反應速度與視力退化，更需提高警覺，除遵守交通規則外，也要具備防禦用路觀念，隨時留意其他用路人可能的違規行為。宣導中也再次提醒，安全帽不僅要配戴，更須正確扣緊，才能在意外發生時發揮保護效果。

臺西分局強調，交通安全宣導不僅是教育工作，更是預防事故的重要一環，未來將持續結合社區資源推動宣導活動，同時落實交通執法，針對酒後駕車、超速、闖紅燈及路口不停讓行人等違規行為加強取締，營造更安全的用路環境，守護銀髮族行的安全。

（照片／臺西分局提供）