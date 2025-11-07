警民合作! 警逮在台逾期近4年移工 熱心民眾載警抓人

中部中心 ／中部綜合報導

台中二分局警方在路上進行臨檢勤務，發現一名可疑騎士，要求停車受檢，但對方竟然拔腿狂奔，員警追人，遇到兩位熱心民眾，一人出借機車，另外一人幫忙載員警鑽進巷子找人，最後逮到人，他是在台逾期近4年的越南籍失聯移工。





警民合作！熱心民眾載警抓人 警逮在台逾期近4年移工

員警執行攔查勤務 男子拒檢攔查拔腿狂奔 警民合作抓到人發現是失聯移工。（圖／翻攝畫面）









員警攔查可疑車輛，男子神情慌張，員警示意路邊停車受檢，沒想到，男子拔腿狂奔，員警追了上去，這時熱心民眾出現了，民眾見義勇為要員警上車，載著員警鑽進巷弄內幫忙找人，就在一處空地找到拒檢男子，查核身分，發現是一名逾期近四年的越南籍移工。

民眾見義勇為出借機車協助員警 抓拒檢民眾。（圖／民視新聞）









幫忙的熱心民眾一人出借機車給員警騎，另外一人直接載員警找人，形成行動包圍網，正港警民合作。警方說，逃逸移工沒有酒駕，只是擔心被抓遣返才會逃跑，警方依照規定，將人送台中專勤隊，進行後續接辦事宜。





