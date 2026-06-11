警民情誼再升溫 北港警友會發慰勉金、慈濟量血壓送愛心

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】端午節與警察節將至，為慰勞長期投入治安維護與交通勤務的基層員警，北港警察之友會辦事處與佛教慈濟功德會北港連絡處昨（10）日聯合前往北港警察分局舉辦慰勞活動，透過慰勉金、端午肉粽及健康關懷行動，向第一線警力致上誠摯敬意與祝福，現場氣氛溫馨熱絡。

北港警察之友會辦事處顧問團團長謝中憲代表警友會主任謝政峰及全體幹部出席活動，除發放慰勉金及應景端午肉粽外，也公開表揚22位表現優異的警察同仁，逐一頒發獎牌，肯定其在治安維護、交通疏導及為民服務上的卓越表現。

廣告 廣告

警民攜手送暖，共同營造節慶溫馨氛圍與支持力量。

謝中憲表示，警察工作全年無休，尤其節慶期間更需加強勤務，確保地方治安與交通順暢，辛勞程度不言可喻。警友會秉持回饋社會精神，希望透過實際行動支持警察同仁，讓大家在堅守崗位之際，也能感受到社會的溫暖與尊重。

除警友會提供慰問與獎勵外，佛教慈濟功德會北港連絡處志工也到場參與關懷行動，現場為員警量測血壓、關心健康狀況，並準備餅乾與禮盒致贈，透過貼心互動傳遞節慶祝福，讓第一線執勤人員感受雙重溫暖。

慈濟志工表示，警察長年守護社會安全，承擔高壓與風險，透過簡單的健康檢測與關懷，希望提醒員警注意身心狀況，也表達對其辛勞付出的感謝。

慈濟志工為員警量測血壓，提供節慶健康關懷服務。

北港警分局對警友會及慈濟長期支持表達誠摯謝意，指出這份來自民間的關懷不僅提升同仁士氣，也深化警民合作情誼，成為持續守護地方治安的重要力量。

北港警分局強調，未來將持續精進治安維護與交通安全工作，以更優質的服務回饋地方，讓社會大眾感受更安心的生活環境。（照片／記者 蘇峯毅 翻攝）