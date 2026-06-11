警民攜手反詐反賄選重機跨海拍紀錄片 共築澎湖安全防線
▲澎湖縣政府警察局及白沙分局與來澎拍攝紀錄片的台灣美式重型機車推廣協會—公屏會車隊攜手合作，共同舉辦「防詐騙、反賄選」聯合宣導活動。
為強化社會治安與選舉純淨，澎湖縣政府警察局及白沙分局日前與來澎拍攝紀錄片的台灣美式重型機車推廣協會—公屏會車隊攜手合作，於壯闊的澎湖跨海大橋前共同舉辦「防詐騙、反賄選」聯合宣導活動。活動結合重機文化與在地警政宣導，以新穎、活潑的方式吸引眾多遊客與在地鄉親駐足參與，成功將治安與乾淨選風的觀念深植人心。
近年來，重機車隊跨海旅遊並拍攝紀錄片已成為展現台灣在地文化與壯麗景觀的新興風潮。此次公屏會重機車隊特別選擇澎湖跨海大橋作為紀錄片重要取景地，不僅記錄下澎湖獨特的海島風情與工程奇蹟，更在拍攝空檔，主動響應白沙分局的治安宣導計畫。由車隊成員身著專業裝備，與員警並肩站在橋頭，化身「一日治安宣導大使」，以自身影響力呼籲大眾提高警覺。
縣警局刑警大隊長曾逸群與分局長李幸芳親臨現場，特別針對近期高發的電信詐騙手法，如「假投資」、「假網購」進行深入剖析。現場員警亦結合真實案例，以生動幽默的語言向民眾說明詐騙集團的作案套路，並現場指導民眾下載「警政服務」APP，建立個人防護網，遇到可疑狀況應立即撥打165反詐騙專線求證。
另適逢地方公職人員選舉期間，反賄選宣導亦為本次活動重點，宣導過程強調「反賄選」的重要性，詳細說明賄選檢舉管道及檢舉獎金數額，呼籲民眾珍惜手中神聖的一票，拒絕任何形式的賄賂與不正利益。
白沙分局長李幸芳表示，此次與公屏會重機車隊的合作，是警政宣導模式的一次創新嘗試。透過結合民間團體的力量，不僅能讓宣導內容更貼近民眾生活，也能有效擴大傳播效益。跨海大橋作為澎湖的門面，在此舉辦活動更具象徵意義，代表澎湖警方守護治安與民主的決心。
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