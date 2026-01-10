警民攜手守護商圈安全 信義分局攜百貨業者強化治安防護網

%E4%B8%80 17

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市信義分局為提升信義商圈整體治安品質，主動盤點轄內人潮密集區域及潛在治安死角，並積極與信義商圈業者合作，共同建構更完善的安全防護網。信義分局針對部分監視設備老舊或涵蓋不足之處，主動提出改善建議，獲得威秀影城、ATT4FUN等指標性百貨及娛樂業者高度支持，陸續增設並汰換高解析度監視器設備，有效補強公共空間監控能量。

本次承蒙威秀影城及吸引力股份有限公司鼎力相助，已於日前建置及更新監視錄影系統完成。為感謝該公司熱心公益，信義分局長李憲蒼特別於日前前往該公司致贈感謝狀。

透過警民協力，不僅提升即時掌握狀況與事後調閱效率，也對不法行為形成嚇阻效果，讓民眾能在商圈內安心消費、休憩與娛樂。信義分局表示，商圈治安的維護有賴公私部門攜手合作，並對百貨業者主動投入資源、共同守護社會安全表達誠摯感謝。未來分局也將持續與商圈夥伴保持密切聯繫，精進治安作為，打造安全、友善的城市生活環境。