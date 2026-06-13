警民攜手築防線 中山分局115年義警常訓精實登場 全面升級民防韌性守護地方治安

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【民眾網編輯方笙楠臺北報導】為有效提升義勇警察協勤技能，強化民防團隊運作效能與應變能力，臺北市政府警察局中山分局於6月12日，假臺北農產運銷公司活動中心，盛大辦理「115年中山區義勇警察大隊常年訓練」。本次訓練課程不僅涵蓋傳統協勤技能，更結合當前國際情勢與新興複合式災害，全面提升義警人員的「全民國防」與「防災救護」意識。

面對現代社會複雜多變的危機，中山分局精心策劃了這場絕無冷場的常年訓練。課程設計直接對標當前國際情勢與新興複合式災變，讓每一位參訓的義警都具備「自救救人」的硬實力。本次訓練的三大亮點包括：實戰級戰傷與初級救護：意外猝不及防，具備急救技能便能成為關鍵守護者！現場由專業教官親授 CPR（心肺復甦術）與「戰術止血帶」的正確操作，在生死交關的黃金時刻，這項技能不僅能成為警消的得力助力，更是保護摯愛家人的最強護盾。

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借鏡國際衝突深化全民國防：課程跳脫紙上談兵，深度剖析俄烏、以哈等真實國際衝突經驗。透過「臺灣全民安全指引」的實務導讀，協助義警精準掌握現代民防權責，建構具備國際視野的安全防護觀。

無人機防護與複合災變應對：針對近年無人機帶來的治安隱憂、極端氣候引發的天然災害，以及突發性重大暴力事件，課程傳授了最標準的應對SOP，並推演如何迅速編入「防災協作中心」，成為維持社會安定運作的重要齒輪。

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「現代的義警，不再只是協勤輔助，更是受過專業訓練的社區防禦者。」中山分局指出，當災害或動盪發生時，第一時間能伸出援手的，往往是身邊具備應變能力的鄰里夥伴。這群義警平時是各行各業的菁英職人，一旦穿上制服，便化身為兼備急救、交管與防災專業的「行動智庫」。

中山分局強調：「警力有限，民力無窮」，義警同仁始終是警方最堅實的後盾，期盼透過此次精實訓練，每位參訓夥伴都能將所學轉化為守護鄰里的實質力量，成為深耕社區的「防災種子」與「治安守護者」。未來，中山分局將持續與義警大隊並肩前行，用行動與汗水，共同點亮中山區安全、安心、安居的每一個角落。