警民暖心合力助團圓小鴨平安回家 險成薑母鴨

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】近日天氣轉涼，一隻小白鴨疑似也感受到寒意，竟上演一場「從天而降」的奇遇記。某日午後，一名小姐外出時，突然有一隻鴨子自空中飛來，直接撲進她的懷裡，讓她又驚又喜，直呼：「這是命中注定的相遇嗎？」

原來，這隻小白鴨是附近民眾飼養的柯爾鴨。失主因天氣晴朗，打開籠子想帶愛鴨外出散步、活動筋骨，沒想到一個不留神，鴨鴨展翅高飛，瞬間消失在天際，讓失主心急如焚，深怕愛鴨在寒冬中迷路，甚至被誤會成「薑母鴨」。

拾得柯爾鴨的小姐見牠乖巧可愛，短短時間內已培養出深厚感情，還貼心照顧牠吃喝取暖，但想到失主一定焦急萬分，仍決定報警協助尋找鴨鴨的家。嘉義縣警察局竹崎分局梅山大南所警員吳詠智接獲通報後，立即發揮為民服務精神，透過協助查證、聯繫，順利找到焦急萬分的失主，成功促成這場溫馨的「人鴨團圓」。當柯爾鴨與主人重逢的那一刻，場面溫馨感人，失主頻頻向警方與拾得小姐道謝，而這隻幸運的鴨鴨，也順利避開「薑母鴨危機」，平安返家，安心回到熟悉的懷抱。

警方表示，這起事件不僅成功促成一場人鴨團圓，也展現警察溫暖的為民服務精神，提醒民眾飼養寵物務必注意安全，避免類似可愛卻驚險的插曲再次發生。

圖：某日午後，一名小姐外出時，突然有一隻鴨子自空中飛來，直接撲進她的懷裡，讓她又驚又喜，但感受到鴨主一定會著急，隨即報警協助尋找失主。嘉義縣警察局竹崎分局梅山大南所警員吳詠智接獲通報後，立即發揮為民服務精神，透過協助查證、聯繫，順利找到焦急萬分的失主，成功促成這場溫馨的「人鴨團圓」。（照片嘉義縣警局竹崎分局提供）