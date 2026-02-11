警民結合春節送暖 西螺弱勢家庭獲實質關懷

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣西螺鎮福興宮太平媽日前舉辦春節物資捐贈，西螺分局和心派出所結合詔安里里長程大源，將米、油等生活物資送至轄區弱勢家庭。員警親自走訪低收入及獨居長者家庭，讓社會關懷直接落地，減輕經濟壓力，也凝聚警民互信，溫暖民心。

員警與里長送物資至弱勢家庭，春節傳遞溫暖與關懷。(記者廖承恩翻攝)

西螺鎮福興宮每年春節舉辦物資捐贈，關懷西螺鎮、二崙鄉及崙背鄉弱勢家庭。今年活動中，西螺分局和心派出所結合詔安里里長程大源，協助將米、油、麵等生活物資送至弱勢民眾手中。此次行動不僅傳遞社會溫暖，也讓警民合作精神在地方實際落地，讓需要幫助的家庭感受到社會的關懷。

和心派出所員警依平日掌握的弱勢個案，逐一前往家庭送物資。許多受贈家庭為低收入戶、獨居長者或身障者，生活困難亟需支援。員警利用勤區查察勤務時，同步完成物資轉贈，讓援助精準到位。送物資過程中，民眾感動落淚，員警看到成果也深受鼓舞，警民互動充滿溫情。

物資包括米、油及生活必需品，對部分家庭而言如同雪中送炭。對於經濟困難或獨居老人，這些生活物資解決了最迫切的需求，不僅減輕經濟負擔，也讓民眾感受到社會關懷的實質力量。員警表示，透過親身走訪與關懷，警民關係更加緊密，社區凝聚力也獲得提升。

和心派出所員警依據平日掌握的弱勢個案，逐戶走訪，親自將生活物資送到家庭手中。(記者廖承恩翻攝)

和心派出所所長曾明郎指出，西螺福興宮自古為地方信仰中心，香火鼎盛。此次捐贈活動展現宗教團體凝聚力量，守望相助的社會責任，也讓信仰精神轉化為具體行動。福興宮透過捐贈活動，讓弱勢家庭在佳節時刻獲得溫暖與支持，彰顯宗教力量服務社會的使命。

此次春節送暖活動不僅提供物質援助，更強化警民關係與社區凝聚力。和心派出所透過實地走訪與物資發放，落實「服務社區、關心民眾」的核心理念。員警表示，未來將持續掌握弱勢需求，結合地方力量，讓社會關懷持續延伸到每一個角落，真正將「警民一家親」落實在生活中。