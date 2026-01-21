警民聯手成功阻詐 「北投分局」即時攔阻異常金流

北投分局光明所巡佐黃國欽說明。(圖／記者薛秀蓮 翻攝)

【警政時報 薛秀蓮 ／台北報導】臺北市政府警察局北投分局光明派出所員警憑藉機敏的直覺與耐心的關懷提問，成功攔阻一起高額詐騙案，攔阻民眾提領匯出新臺幣251萬元，避免民眾落入詐騙集團的「洗錢」陷阱。

光明派出所巡佐温振鴻及警員郭韋辰日前11時許接獲中國信託銀行通報，有一名男子阿鴻(化名，28歲)欲提領大筆現金，行員察覺有異，遂請警方到場查處。阿鴻聲稱係受友人A君委託，代為將A君帳戶內來源不明的新臺幣251萬元高額款項。先存入阿鴻的帳戶後，再轉出至另一個指定的帳戶內，且A君答應阿鴻，事成後將給予阿鴻三分之二的店面持分作為報酬。温員立即察覺事有蹊蹺，詢問是否有持分契約佐證，阿鴻卻一問三不知；警方進一步撥打A君電話，A君宣稱「契約已弄丟」，顯然為詐騙話術。温員隨即向阿鴻分析，這類不明金流受託領款的行為極可能讓自己捲入洗錢及詐欺罪嫌，淪為犯罪工具。阿鴻聽聞後冷汗直流，驚覺差點成為詐騙共犯，當即決定停止辦理提款，並對警方及行員的即時示警深表感謝。

北投分局呼籲，詐騙集團常以「代領款項、協助匯款、給予高額報酬」等誘因誘使民眾協助轉帳，民眾務必提高警覺；若遇有要求提領不明款項或提供帳戶等情事，請立即撥打165反詐騙諮詢專線或110報案，以免誤觸法網並蒙受財產損失。

北投分局光明派所巡佐溫振鴻、警員郭韋辰釐清後成功攔阻男子匯款。(圖／記者薛秀蓮 翻攝)

