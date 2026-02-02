警民齊心總動員 宜蘭縣民安心過好年

一一五年加強重要節日安全維護工作，將自二月九日二十二時起至二月二十三日二十四時止，為期十五天，宜蘭縣政府二日召開加強重要節日安全維護工作協調會。（宜蘭縣警局提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

春節假期將屆，「一一五年加強重要節日安全維護工作」將自二月九日二十二時起至二月二十三日二十四時止，為期十五天。為確保民眾歡度春節，宜蘭縣政府二日召開「一一五年加強重要節日安全維護工作協調會」，由代理縣長林茂盛親自主持，邀集縣內各行政機關、友軍單位、民力組織及民間團體，共同建構合作平台，針對本次工作之重點與協調事項進行充分討論，以強化整體執行效能。

林茂盛表示，感謝警察同仁過去一年來的辛勞與奉獻，持續守護宜蘭的治安與交通。由於春節期間返鄉及旅遊人潮湧現，警察維護治安與交通壓力也大增，尤其去年底台北車站發生的隨機襲擊事件，更提醒在節慶期間務必提高勤務警覺。特別針對大眾運輸安全加強維護，如車站、公車轉運站及公共運輸場域等人潮集中地點，進行重點巡邏與即時應變部署，並透過公私協力，運用民力協助執行各項巡守與服務任務，共同守護縣民安全。

縣警局長陳金城指出，春節連假期間，警方在治安與交通維護工作上絕不鬆懈。除加強交通疏導與金融機構安全巡守外，更針對各大公共運輸場站及人潮聚集場所加強安全維護措施，並有效整合民間資源，透過志工、守望相助隊及協勤民力等參與，強化治安維護量能。同時提供護鈔專案、設置機動派出所等深化服務內容，全力提升警政效能，讓民眾安心過節。

此次協調會整合各單位維安力量，統籌規劃、精準部署，並依據各分局轄區治安與交通特性，推動常態化、在地化的警政作為。警察局將持續以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為核心目標，強化犯罪預防、交通管理與為民服務，全力營造安全、祥和的春節環境，讓全縣民眾歡喜迎春、幸福過年。