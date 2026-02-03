警民齊心總動員 縣民安心過好年 宜蘭縣召開加強重要節日安全維護工作協調會

▲ 宜蘭縣召開加強重要節日安全維護工作協調會。

【記者 林明益／宜蘭 報導】115年「加強重要節日安全維護工作」將自2月9日22時起至2月23日24時止，為期15天，宜蘭縣政府2月2日召開工作協調會，林茂盛代理縣長親臨主持，期望警民齊心總動員，讓縣民安心過好年。

春節假期將屆，為確保民眾歡度春節，「115年加強重要節日安全維護工作協調會」在縣警局大禮堂舉行，邀集縣內各行政機關、友軍單位、民力組織及民間團體，共同建構合作平台，針對本次工作之重點與協調事項進行充分討論，以強化整體執行效能。

廣告 廣告

▲代理縣長林茂盛及警察局長陳金城(右)主持召開協調會。

代理縣長林茂盛表示，感謝警察同仁過去一年來的辛勞與奉獻，持續守護宜蘭的治安與交通。由於春節期間返鄉及旅遊人潮湧現，警察維護治安與交通壓力也大增，尤其去年底台北車站發生的隨機襲擊事件，更提醒在節慶期間務必提高勤務警覺。特別針對大眾運輸安全加強維護，如車站、公車轉運站及公共運輸場域等人潮集中地點，進行重點巡邏與即時應變部署，並透過公私協力，運用民力協助執行各項巡守與服務任務，共同守護縣民安全。

警察局局長陳金城指出，春節連假期間，警方在治安與交通維護工作上絕不鬆懈。除加強交通疏導與金融機構安全巡守外，更針對各大公共運輸場站及人潮聚集場所加強安全維護措施，並有效整合民間資源，透過志工、守望相助隊及協勤民力等參與，強化治安維護量能。同時提供護鈔專案、設置機動派出所等深化服務內容，全力提升警政效能，讓民眾安心過節。

▲縣警局保安科長賴銘鴻(右前)做協調會工作報告。

本次協調會整合各單位維安力量，統籌規劃、精準部署，並依據各分局轄區治安與交通特性，推動常態化、在地化的警政作為。警察局將持續以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為核心目標，強化犯罪預防、交通管理與為民服務，全力營造安全祥和的春節環境，讓全縣民眾歡喜迎春幸福過好年。(照片記者林明益翻攝)